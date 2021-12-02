【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

ViuTV《全民造星IV》進入40強階段，昨晚（12月1日）播出的一集中，被稱為「最美醫生」的咖喱所屬的B3組以5比0比數落敗，被B組導師梁祖堯選入「死亡名單」的黃雅慧（咖喱）被即時淘汰，結果引來網民不滿，又有人認為潔滢的表現更加值得出局！

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大唱《狂人日記》

蘇雅琳（Ivy So）、何榛綦、余潔滢及咖喱組成B3組，四人自選項目是《猜‧情‧尋》，以童年遊戲融入歌曲及演出中，評判之一的卓韻芝就大讚：「我覺得好睇，尤其睇完剛才咁Powerful嘅A組，咁樣B組好容易被比下去，但好好睇，我感受到嗰份感情同埋我亦睇到你哋有唔同性格。」

四人在演唱充滿爆炸力的指定歌曲《狂人日記》，四人以演戲加唱歌形式，以小丑女形象示人，卓韻芝對她們的演繹充滿疑惑，：「想知道佢哋頭先幾冇信心？或者要有幾多勇氣先做到？我睇到佢哋嘗試，但未成就到係一個演出嘅作品。」

另一位評判吳雨霏說：「後面快歌部分，我覺得係甩咗少少拍子。」

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網民不滿咖喱出局

B3組以5比0比數落敗，即是咖喱馬上出局，她聽到賽果後就落淚，又說：「呢3個月係好好體驗，透過呢個節目，識到好多朋友，增加我舞台經驗，好開心加入B組阿祖大家庭，好warm。」

梁祖堯解釋選咖喱入死亡名單原因：「我今次親自替佢哋排練，咖喱嘅進步係比其他人少，口味完全係冇問題，並唔係我唔鍾意佢做某啲嘢，但當我想改變佢一啲嘢時候，佢改變唔到。」

對於被視為大熱人選的咖喱出局，網民於ViuTV Facebook專頁大表不滿，更有人把矛頭指向導師：「咖哩，阿祖錯得好離譜」、「點解咖哩會係死亡名單架！ 醫生都做到咁仲想點，佢係需要累積表演經驗，仲有好多可能性囉」、「當初入Alfred 個組咖哩應該唔會出事仲可能入埋十強」、「B 組堅慘，比（被）導師累死」。

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為夢想放棄高薪厚職

咖喱早在首輪比賽中曾敗給Hannah，「復活」過後，是次正式出局。咖喱為了追女團夢便放棄本來的高薪厚職，辭去公立醫院醫生工作。

她曾自白：「咖喱曾自白了當時的苦況：「因為我辭職係要一個月通知，呢段時間我係兩邊一齊做，即係我一路返工，我要On Call，然後要參與拍攝MV，嗰段時間我係覺得超級攰！」而她在在瑪麗醫院工作的最後一日亦有與大批同事合照留念。

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