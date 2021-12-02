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【拳王】張振朗玩命操肌花絮片曝光　為1分鐘畫面狂做地獄式特訓

娛樂 12:34 2021/12/02

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張振朗《拳王》操肌上擂台。

由黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲、蔡潔、朱敏瀚、許家傑、黃子恆等參演的《拳王》，昨晚一集講述要贏走金腰帶的海正藍（張振朗飾），經歷了無數艱苦訓練後，終於踏上泰拳擂台實踐夢想，網民期待已久的爆肌擂台戰亦將展開。

該場拳賽與以往藍正曦（譚俊彥飾）及葉迎風（黃子恒飾）的拳賽場口、處理方法明顯不同，不再是「拳拳到肉」的實時實戰，而是改以主題曲襯底、並刻意將正藍的操練片段與擂台的較勁片段交叉剪輯，節奏更明快、視覺效果更佳，亦更凸顯正藍為了實踐夢想付出的血汗及努力。

【拳王】張振朗誓為譚俊彥導公道　拜拳學藝挑戰黎耀祥

張振朗的首場擂台戰終出現。

多段地獄式特訓

鏡頭所見，正藍的操練片段前後片長約只有57秒，但振朗為了這不足1分鐘的場口卻做了多項鍛鍊，不少更是超高難度動作，包括爬鐵鏈、凌空挺舉、孭沙包袋跑樓梯、sit up及舉啞鈴等。

最新影片：炎明熹訪問

除了振朗，整個劇組亦相當辛苦，為了該1分鐘片段，台前幕後走勻港九新界，更拍了足足6日！相關片段播出後，網民留言對振朗表示佩服：「好大隻」、「真係好堅」！

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另有不少網民認為藍正曦（譚俊彥飾）、葉迎風（黃子恒飾）與正藍的互動，相當有愛兼感人：「迎風坐天橋欄杆等振朗出嚟，情境浪漫」、「仲要拮住串魚蛋笑得衰衰咁，愈嚟愈鍾意迎風教練。」

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高空拍攝鍛鍊場面

根據劇組在官網The Ringmaster 2021曝光的訓練片段，張振朗每條片均是瞓身拍攝，有些場口由於需要振朗在高空拍攝，劇組更貼心安排軟墊以防意外發生，事前又讓振朗在安全的地方做足練習才埋位，認真之餘亦確保安全第一。

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其中一條短片，操練至「力竭」的張振朗更一度「紅都面晒」！問到拍攝過程是否很辛苦，振朗透露：「因為我覺得拍關於打拳題材劇集機會難得，好想觀眾感受到一個拳手為打拳可以去得幾盡，所以我都要求自己出盡全力做好件事，不要浪費劇組多位同事付出的心機同努力。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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