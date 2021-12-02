【最後一面】婦人趕往北區醫院見臨終丈夫　冚旗的士司機會合乘客後即回頭載順風車

▲ 有名婦人趕往北區醫院見臨終丈夫最後一面，遇好心的士司機和乘客提出載順風車。

「我哋都好慶幸喺唔開心嘅時候有陣暖流。」有名網民日前分享了媽媽遇到2位暖男的窩心事，媽媽當時很徬徨趕去醫院，想見臨終爸爸的最後一面。媽媽心急隨口問已接旗正等待乘客的司機，的士司機會合乘客後，乘客得知此事，2人即回頭想先載事主前往醫院。

趕往醫院想見丈夫最後一面

有名網民昨日（1日）在facebook群組「上水大大聯盟」發帖，表示媽媽要求他發帖分享好人好事，去感謝2名熱心暖男。事發在周二（11月30日）晚上大約7、8時，媽媽在上水中心急住去北區醫院，正在截的士。

經過一架接咗旗等緊客上車嘅的士，我媽多口問句可唔可去車咗佢去醫院先，司機話佢已經接咗支旗去屯門嘅，咁我媽就等第二架的士。

好心的士司機和乘客載順風車

當時媽媽繼續等車，那時樓主已遙距幫媽媽電召了車。後來媽媽竟然發現剛出已接旗的的士司機連同乘客回來，並說要先載她前往醫院。原來是司機跟乘客說了遇到一位心急趕往醫院的女士，乘客決定回頭，想一齊去醫院，他才去屯門。

過咗陣，原本去屯門嘅的士返咗嚟，原來係個客話要返嚟，想車我媽去咗醫院先，之後再去屯門，但嗰陣我已經遙距幫我媽call咗車，所以我媽連番道謝後就冇上到。

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媽媽要求子女網上表揚2暖男

樓主的爸爸最後不幸離世，家人忙於處理家事，媽媽之後才跟子女提及此事。媽媽很感動遇上好心司機與乘客，從來未曾在facebook發帖的媽媽，特意要求子女幫忙發帖，讚揚2位暖男。

媽媽很感謝那位去屯門的後生仔，好心地回來載她一程，亦都很感謝的士司機將事件告知乘客，真心很多謝他。她當時太驚青，沒有望過車牌，媽媽藉facebook帖文，希望他們看到，樓主轉述媽媽的話，

依家啲後生真係好有心，琴晚呢件事令佢好感動好感恩，雖然唔開心嘅事依然發生咗，但好感激當佢好徬徨嘅時候有人伸出援手，令佢定一定神。

樓主身為子女，很感謝兩位熱心暖男，希望他們都有美滿幸福的家庭及生活。樓主指爸爸最後不幸過身，但他跟媽媽「都好慶幸喺唔開心嘅時候有陣暖流」。

網民留言︰好人一世平安

網民留言希望樓主跟媽媽節哀順變，同時大讚乘客及司機好人好事。「世上好心人都唔少，能遇上是大家的福份。祝好人一世平安」，更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳