【勤勞價值觀】林鄭指體育能培養勤勞　運動員國民身份認同油然而生

▲ 特首林鄭月娥（前排右二）出席林大輝中學「傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮表示，體育能培養勤勞、國民身份認同等正面價值觀。（林宇翔攝）

教育局課程發展議會日前推出《價值觀教育課程架構》試行版，將「勤勞」納入10項首要培育價值觀和態度，引起社會熱議。特首林鄭月娥今日（2日）表示，體育能體現勤勞及國民身份認同等正面價值觀，強調體育不止爭奪獎牌，有更深層意義，籲香港體育界繼續努力。

林鄭月娥今出席林大輝中學「傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，致辭時提及，教育局近日推出的《價值觀教育課程架構》，當中有很多價值觀能在體育中體現，包括堅毅、尊重他人、國民身分認同等，以及最新加入的勤勞。她說：

當國歌奏起，香港區旗升起，各位（精英運動員）站上奧運、亞運、國際賽事奬台，國民身份認同應該是油然而生。

她認為體育發展不止於爭奪奬牌，更有深層的意義，希望體育界在這一方面繼續努力。

【體育發展】張家朗獲林大輝中學贈逾250萬獎金 勉勵師弟妹成功貴在堅持（詳情即看：【下一頁】）

本港先後經歷反修例風波及新冠疫情，教育局繼2008年推出《德育及公民教育課程架構》，周二（11月30日）推出「與時並進版」的《價值觀教育課程架構》，供中小學於本學年試行。

有份編訂架構的委員解釋，有見港人努力不懈應對疫情等社會現況，故將「勤勞」納入10項首要培育價值觀和態度；近月內地流行「躺平主義」早前被教育局局長楊潤雄抨為態度消極，有校長亦擔心這種「低欲望主義」入侵校園，冀助學生從小立志。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：陳梓蔚