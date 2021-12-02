【4天工作】英銀行推4天工作制不減薪　CEO：每周上班5天是上世紀遺物

▲ 英國虛擬銀行「Atom Bank」宣布實行4天工作制。

愈來愈多企業關注員工的身心健康。英國一家虛擬銀行「Atom Bank」近日宣布實行4天工作制，以保持員工身心健康，銀行總裁稱，「每周上班5天是20世紀的遺物，不再適合現代」。

綜合外媒報道，於2014年成立的英國虛擬銀行「Atom Bank」早前宣布在不減薪的情況下實施每周4天工作制，員工每周工作時數由37.5小時減至34小時，可選擇在星期一或星期五放假。而新政策屬自願性質，已在11月1日生效。

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銀行總裁Mark Mullen表示，該項政策是為了支持員工的身體與心靈健康，並提高生產力，讓員工有更多時間陪伴家人，在工作、生活中建立更健康的平衡。

Mark強調，政策實行至今，未發現公司的生產力或服務水平下降，惟員工需要時間適應，又直言「每周上班5天的制度，是20世紀的遺物，不再適合現代」，希望未來有更多公司效仿他們的做法。

近年過勞問題引發公眾關注，世界衞生組織和國際勞工組織早前發表研究報告指出，每周工作55小時或以上，中風及患上心臟病的風險分別增加35%及17%。

每周工作55小時 中風風險高35%

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自測12個過勞症狀

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責任編輯：羅嘉欣