【星二代】張智霖袁詠儀兒子開通微博晒抱貓照　15歲魔童側臉俊俏似足混血兒

▲ 15歲的魔童首次在微博貼相晒出側臉照，鼻高長睫毛勁似混血兒。

男神張智霖（Chilam）和老婆袁詠儀（靚靚）出名靚仔靚女，2001年兩人結婚，數年後誕下兒子張慕童（魔童），小時候魔童已經好靚仔，惟近年鮮有公開露樣，至近期魔童在社交平台轉趨活躍，更首次在微博貼相，罕有晒出抱著愛貓的側臉照，鼻高長睫毛勁似混血兒。

現年15歲的魔童遺傳了父母的優良基因，愈大愈靚仔，最近他轉換新形象電了一頭鬈髮，美少年成熟了不少。今年中魔童開始活躍社交平台IG，公開貼母子照向靚靚示愛，兩星期前又分享與朋友們入迪士尼玩，當中更有金髮女伴同行。

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魔童近日再玩微博疑進軍內地市場，他早於2016年已開設微博帳號，但之前完全沒有貼文，但日前突然分享抱貓的側臉照令人驚訝，是他5年來第一次發文，迅速吸引超過27萬人點讚，粉絲人數激增至逾17萬，非常厲害。

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相片中的魔童側臉輪廓分明，擁有長長眼睫毛﹑鼻高高好似混血兒。不少網民大讚魔童靚仔，又表示愈來愈似爸爸Chilam，紛紛呼籲他出道，「下一個明星誕生」。

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魔童第一張微博相選擇抱貓照，非常有愛。查實Chilam一家三口都是愛動物之人，家中養了兩隻貴婦狗和兩隻貓咪，並不時分享家中貓狗的趣怪相。

其中一隻白色的貴婦狗「帶金」，是Chilam於魔童7歲生日時送給他，希望培養魔童有愛心和責任感。而另一隻貴婦狗名叫「來福」，兩隻愛犬的名字都由靚靚取名。

▲ 魔童遺傳了父母的優良基因。（IG圖片）

讀全港第3貴國際學校

外表似足混血兒的魔童，據悉就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），創校超過50年，屬本港首批國際學校，提供美式課程，並設有多個運動班包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

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HKIS現時學費僅次漢基國際學校及耀中國際學校，幼稚園至Grade 12全年學費由$199,150至$229,350不等，每學期另再交1萬元基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴，吸引了不少星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及著名導演王家衛的兒子。

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責任編輯︰王明芳