【G風暴】搭建1:1太空館天象廳拍攝　古天樂張智霖勇救宣萱

▲ 古天樂在太空館實景拍攝。

古天樂主演的反貪風暴系列電影橫跨七年打造了五步曲，包括《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》，今年除夕12月31日將上映終極篇《G風暴》，製作特輯「翻天覆地」篇中，解構更多製作細節。如1比1搭建天象廳廠景、公路飛車槍戰等。

林德祿導演揚言：「系列終極篇，要將刺激性提升，武器子彈升級，比前四集加起還多！」



反貪風暴系列每集都為觀眾帶來經典，如《Z風暴》古天樂飛車勇救陳靜；《S風暴》周渝民化身冷酷殺手，騎著電單車於公路上穿插再凌空飛車槍殺目標；《L風暴》於海上展開大型遊艇追逐戲份，出動了七艘快艇拍攝，古天樂、鄭嘉穎、栢天男更由船頭打到船尾。

《P風暴》則打造了1比1玻璃纖維直昇機及安全屋，鄭嘉穎為救周秀娜而跟林峯在半空中狹窄機艙上埋身肉搏，古天樂則於安全屋內槍戰林峯，使用了近千發子彈、反應彈等營造槍林彈雨效果。

來到終結篇《G風暴》，貫穿五集、飾演廉政公署（ICAC）首席調查主任的古天樂說：「由於今集案情比以往都複雜，劇本動作比以往多，所以埸面設計更多！希望最後一集呈現到一部最好睇的反貪風暴！」

▲ 宣萱要受到保護。

今集劇組除了在文化中心、太空館等鬧市實地取景外，為拍攝一場太空館天象廳槍戰大爆炸情節，劇組重本搭建一個1比1天象廳廠景，於戲中飾演大法官的宣萱亦對像真度非常高的天象廳讚口不絕，說：「感覺好似真在天象廳發生好多事，有追逐及槍戰，自己身在其中都變得好緊張、刺激。」



以張智霖（Chilam）為首的G4（警方保護政要組）就聯同隊員陳庭欣、劉浩龍、張松枝等一起保護宣萱，其中一場宣萱被犯罪份子埋伏的飛車槍戰戲份，劇組不但成功申請將公路封閉數日拍攝，更租用了三十多架車完成追逐過程。

▲ 張智霖應付不少動作場面。

身歷其境的Chilam形容這場飛車戲份非常「大陣仗」：「劇組好認真去處理，因為真的封了公路，有好多非一般動作場面要處理，雖然我不用揸車，但有好多駁火，設計幾有趣。」

反貪風暴系列電影每集英文字母代表不同反貪題材，如《Z風暴》的Z指Z基金黑金案、《S風暴》S指足球的博彩黑幕案、《L風暴》L指廉政公署內部紀律調查組L組小隊、《P風暴》的P指監獄貪污案。今次《G風暴》G代表G4外，亦是廉政公署內部的G小組，即臥底小組。

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