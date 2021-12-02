【食不安心】內地吉野家分店廚房內幕曝光　被揭重用食油過期蔬菜臭肉製食物

▲ 內地吉野家有分店被揭發存在食安問題。

內地吉野家有分店被揭發存在食安問題，有網民爆料拍片顯示，食店員工使用過期發臭的肉碎和魚製作食物，又重覆使用食油，至食油嚴重發黑的程度。吉野家官方微博其後發聲明回應，影片中的吉野家餐廳並不在其營運範圍內。

綜合媒體報道，內地微博博主「@內幕糾察局」周一（11月29日）在網上爆料，以影片方式紀錄暗訪吉野家一間分店的過程，發現該食店使用過期白菜、菠菜，用來製作麻婆豆腐的肉碎，即使變臭發酸仍繼續使用。而更驚人的是，煎炸食物用的食油被揭重覆使用，一周只會換一次，食安衛生問題令人憂心。

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吉野家官方微博在11月29日對此作出回應，表示吉野家在中國市場分屬不同的運營公司，北京、天津、河北、河南、內蒙古、東北三省的吉野家由合興餐飲集團運營，而今次涉事分店並不屬於公司營運範圍內。聲明又指，公司旗下營運的吉野家餐廳已展開檢查，確保食物品質。

▲ 吉野家官方微博作出回應。（微博截圖）

事件引起關注，深圳市市場監管局在11月30日上午，亦派員突擊檢查深圳34間吉野家門店，包括對食品原材料、設備設施等進行檢查。結果未有發現門店使用發臭肉碎、過期白菜及菠菜等食材，惟發現其中一間門店所用食未有按法規及時更換，正在檢測該店食油，再確定後續是否立案調查。

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責任編輯：羅嘉欣