【法蘭西諸事週報】鬼才韋斯安德遜再展魅力新作　3段幽默故事向文字工作者致敬

▲ 《法蘭西諸事週報》

憑《癲才家族》（The Royal Tenenbaums）成名的韋斯安德遜（Wes Anderson）風格別樹一幟 ，被稱當今影壇鬼才導演。

新作《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）以權威雜誌《紐約客》（New Yorker）為藍本，講述上個世紀於一個虛構的法國小鎮，標梅利飾演的美國傳媒人創立的《法蘭西諸事週刊》將推出停刊前的最後一期，並選擇刊印3位撰稿人的文章。

電影就是以此帶出3段小故事，故事異想天開同時十分感人，當中有7大重點：

金像鬼才異想天開

韋斯安德遜（Wes Anderson)被譽為當代最具個人風格的導演之一，由《癲才家族》（The Royal Tenenbaums），到《大吉利是有限公司》（The Darjeeling Limited）、《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）、《小學雞私奔記》（Moonrise Kingdom）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）、《犬之島》（Isle of Dogs），盡顯瘋狂異想世界與獨特美學風格，創立別樹一幟的電影語言，兼且藝術性與娛樂性並重。

當中作品《布達佩斯大酒店》更揚威柏林影展奪評審團大獎，並連奪奧斯卡最佳美術、最佳服裝等四項大獎。

今次《法蘭西諸事週報》是他第十部電影作品，由故事、演員，以至藝術風格均進一步推向極致。

巨星雲集演出

韋斯安德遜的作品一向大堆頭明星參演，今次更邀得大批影帝影后級人馬助陣，包括奧斯卡三屆影后法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)、奧斯卡史上最年輕影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）、奧斯卡最佳女配角蒂達史雲頓（Tilda Swinton）、奧斯卡最佳男配角班尼治奧狄圖路（Benicio del Toro」。

此外，有新生代靚仔男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）和演技派才女茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）人氣登場。

同時有韋斯安德遜作品內「老是常出現」的御用演員標梅利（Bill Murray）、奧雲韋遜 (Owen Wilson) ，以及愛德華諾頓 （Edward Norton），法籍邦女郎蕾雅絲端 (Léa Seydoux) ，演員陣容強勁。

康城影展獲好評

電影早陣子在康城影展舉行首映，獲全場觀眾起立鼓掌9分鐘，成為觀眾反應最熱烈的競賽片。獲得康城加持，加上國際影評讀不絕口，《i-D》雜誌譽為「全年最出色電影之一」，必睇指數當然急升！

給文字工作者的情書

導演韋斯安德遜今次以心頭好為選材，從他作為忠實擁躉的著名美國雜誌《紐約客》 取得靈感，以虛構法國小鎮上的刊物《法蘭西諸事週報》為主題。

當中不少角色均以《紐約客》的編輯和記者為藍本，寫一封給文字工作者的華麗情書，向《紐約客》致敬。熱愛雜誌文化的觀眾，從中定必可領略多重樂趣和體會。

幽默抵死妙趣橫生

導演韋斯安德遜向來以別出心裁的方法說故事。今次以三篇雜誌投稿作為故事主線，包括關於一位瘋狂畫家的《堅系傑作》、見證學生社運愛與死亡的《重新發聲》，以及有關綁架、毒品和美食的《警察局長私房菜》，交織出劇情各異卻又環環緊扣的幾段篇章，天馬行空幽默抵死妙趣橫生。

洋溢法國風情

電影雖然以虛構法國小鎮安寧市（Ennui-sur-Blasé） 為背景，但真的飛到法國西南部城鎮安古蘭（Angoulême）實地取景拍攝，導演藉此向他深愛的法國文化和電影致敬。

對稱置中美學推到極致

韋斯安德遜作品構圖以對稱置中美學為招牌，今次《法蘭西諸事週報》再把對稱美學推到極致，而且糖果童話色調加復古風格，呈現韋斯安德遜式美學。