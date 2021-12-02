【新冠疫苗】兩大醫學院研究指體內缺乏「青春雙歧桿菌」　接種新冠疫苗後抗體水平較低

▲ 中大研究發現「青春雙歧桿菌」影響新冠疫苗成效。（陳靜儀攝）

本港現時已有約7成人已接種新冠疫苗。中大及港大醫學院一項研究發現，不論是接種科興或復必泰疫苗人士，在打針後一個月，其抗體水平較低，原因是腸道缺乏了「青春雙歧桿菌」。團隊指出，此菌在出生後已存在於人體腸道內，惟隨著年齡、飲食、壓力和使用抗生素等多個因素導致其數量下降，且其不能透過日常飲食補充，建議長者、高危人士等可服用補充劑補充數量，但要小心選擇。

兩間大學的研究團隊在今年4月至8月，招募138名已接種兩劑新冠疫苗的成年人參與研究，年齡介乎18至67歲，其中101人接種復必泰、37人接種科興疫苗。團隊在其打針前及打第二針後一個月，分別提供血液及糞便樣本進行分析，以量度抗體水平及腸道微生態。

結果發現，超過一半接種科興疫苗人士，其無病毒中和性抗體檢測套組（sVNT）讀數少於60%，其中近一半人是完全缺乏「青春雙歧桿菌」，而接種復必泰疫苗人士，若缺乏該菌及糞便羅斯拜氏菌，亦會出現較低抗體水平。

港大醫學院公共衞生學院助理教授黃世萬解釋，人類的腸道細菌包括「青春雙歧桿菌」可以促進抗體產生，以及可製造短鏈脂肪酸等代謝物，有助增加免疫細胞的新陳代謝。

中大團隊早前另一項約 2,000 名港人的研究亦發現， 85% 的市民腸道內缺乏或甚至完全失去「青春雙歧桿菌」。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，人體內的「青春雙歧桿菌」會隨著年齡、飲食、壓力和使用抗生素等多個因素導致其數量下降，但其不能透過日常飲食補充，建議高風險人士如長者及長期病患可考慮服益生菌補充。不過，她提醒市民，因市面上較少產品含有此菌，在選購時需留意成份標籤。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮說，要提升健康以及預防疾病，不可以單靠依賴藥物，調節腸道微生態勢將會成為提升疫苗效用及安全的嶄新方向。

黃秀娟又透露中大正進行一項大型臨床研究，涉及約500多名高風險人士包括長者、肥胖人士及長期病患者，了解補充青春雙歧桿菌提升疫苗效用的效果，料最快明年年初會有初步數據。至於已接種疫苗者可否透過補充「青春雙歧桿菌」而增加抗體水平，陳家亮認有有關推斷是可行的，惟仍需要臨床研究數據支持。

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記者：郭詩詩