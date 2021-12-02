【港康碼】漏報行蹤有何刑責？　一文看清註冊及使用注意事項

▲ 12月10日起可註冊「港版健康碼」，一文看清登記注意事項。（梁偉榮攝）

當局12月2日公布通關條件之一「香港健康碼」的詳情，「健康碼」12月10日上午9時開放登記，需要實名登記，提供居住地址及出行紀錄等，TOPick為讀者整合了申請時需要留意的事項。

【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任 沒智能電話不可申港康碼（詳情即看【下一頁】）

「健康碼」是手機應用程式上的二維碼，申請人往返香港、廣東省和澳門等地時出示「健康碼」，便可獲豁免14日強制檢疫，憑碼通行公交地鐵、社區、辦公場所、商場超市、機場車站等場所；分為「綠碼、紅碼、黃碼」三色，一旦在某個場所接觸到感染者，綠碼就會變成黃色或紅色，需要採取隔離措施。

當局指，內地當局要求香港「健康碼」需要實名登記，提供居住地址及出行紀錄，同時安心出行也會更新至3.0版本，需要上載安心出行紀錄。

１ 如何登記「香港健康碼」？

透過網頁「www.healthcode.gov.hk」註冊帳戶，輸入個人資料及上傳住址證明以核實身份，設定密碼及安全提示，確定帳戶資料後，系統會核實身分及住址，並發出個人識別短訊，即代表登記完成，其後每次登入會發出短訊到登記電話來核實身分

２ 申請港康碼需要甚麼資料？

首次登入時需要收集個人資料及身份證明文件，亦需要提供開通戶口的個人識別碼，帳戶要確定手機號碼，而且每次登入需要手機電話短訊一次性核實。下載「健康碼」時需要連結安心出行紀錄，安心出行會增加「香港健康碼」的附加按鈕，可以互通及登入。

３ 如沒有手機或視障人士未能使用手機，怎樣才能使用「港康碼」？

如果市民沒有智能電話則不能使用「港康碼」。當局考慮為有需要的市民送出智能手機及數據卡等，亦會向有需要處所提供凸字配套，以方便視障人士。

４ 甚麼情況下代表順利過關？

系統經估算後會，市民會得到綠、黃或紅色的健康碼，如獲發綠色健康碼就可以過境。市民手持綠色健康碼到邊境，便可給予當地海關掃描，對方會給予內地的健康碼，其後便可在內地出行。

５ 如果不上載行蹤紀錄有任何後果嗎？

創新及科技局局長薛永恒表示，市民所上傳的一定要是自己的行蹤紀錄，強調肯定提供錯誤或虛假資料會有刑事責任，惟沒有交代實際刑責是甚麼。

【港康碼】香港健康碼要實名登記 12月10日上午開放予市民註冊（詳情即看【下一頁】）

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記者：陳麗娜