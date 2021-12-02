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【會唱歌的畫布】王菀之再度舉行藝術展覽　期間限定「肥波兔」分享喜悅

娛樂 13:26 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

王菀之再辦藝術展。

唱作人王菀之（Ivana）近日首次於ArtisTree舉行個人展覽《The Missing Something會唱歌的畫布》，當中展出結合音樂、光影、錄像及文字的藝術裝置，探索「分享」的喜悅。

展覽期間更設有期間限定店，售賣王菀之創作的「肥波兔」精美紀念品，與大家歡渡佳節的同時感受分享和友情的美好。

《會唱歌的畫布》展覽是王菀之「The Missing Something 」系列創作的延續。系列首部曲《The Pink Room Experience》嘗試討論在標籤文化中被抹去的同理心，續篇《會唱歌的畫布》則帶領觀眾遊歷分享的善意和美麗 ，繼續在生活中尋覓已失落的情感。

王菀之相信，人人皆有能力分享，當中的意義已經超越個人得失。

王菀之相信，人人皆有能力分享，當中的意義已經超越個人得失。然而，在城市生活急速繁囂節奏中，我們往往都忘記了分享帶來的喜悅。透過精心策劃的展覽，王菀之將會邀請觀眾踏上充滿詩意的感官旅程，以音樂、光影、錄像和抒情的言詞，重拾珍貴的喜悅時刻，和在繁忙生活中被淡忘了的回憶。

「肥波兔」期間限定店　

同時如玻璃屋般的fatBottleland期間限定店將同場進駐ArtisTree，王菀之創作的人物「肥波兔」首次與日本品牌Pokefasu合作，以一系列受藝術啟發而設計的紀念品，在期間限定店內發售。另外，她更與屢獲殊榮的ZUCO Coffee Roasters合作打造 「肥波兔」品牌咖啡「Boffee」，以及其他獨家產品，亦會在店內發售。

以音樂、光影、錄像和抒情的言詞，重拾珍貴的喜悅時刻。

《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》

日期：2021年12月3日至2022年1月8日，上午 11時 - 下午8時  

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree 

詳情：https://www.taikooplace.com/zh-hk/whatson/content/whatson/thesingingcanvases

免費入場。如欲參觀《ArtisTree Selects: The Missing Something – 會唱歌的畫布》，可透過節目網頁及Taikoo Social登記。

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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