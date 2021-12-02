【會唱歌的畫布】跨界首辦大型藝術裝置展覽　王菀之盼為繁忙都市人帶來溫暖

▲ 王菀之舉行首個大型藝術裝置展覽，一手包辦聲畫影像帶觀眾分享善意。

王菀之（Ivana）除了是演員和歌手，近年致力向藝術方向發展，她的首個大型藝術裝置展覽《The Missing Something–會唱歌的畫布》於明日（12月3日）起，假太古坊ArtisTree舉行。展覽中的音樂、光影、錄像及文字都由Ivana一手一腳打造，希望來臨的觀眾能夠一同探索「分享」的喜悅。

繼今年三月Ivana舉行了以「標籤文化」作為主題的《the Pink Room Experience實體藝術展覽》後，近日她於太古坊ArtisTree舉行了她的首個大型藝術裝置《The Missing Something–會唱歌的畫布》展覽，結合音樂、光影、錄像及文字的大型藝術裝置，展覽期間更設有期間限定店，售賣王菀之創作的「肥波兔」精美紀念品，與大家歡渡佳節的同時感受分享和友情的美好。

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▲ Ivana辦藝術裝置展。（大會發相）

黃馨任策展人

是次的策展人是曾經以歌手出道的黃馨，她透露Ivana對於今次「處女下海」的大型藝術裝置展感到非常緊張：「好多人認識Ivana是個得獎無數的女歌手和演員，但其實甚少人知道真正的王菀之是個怎樣的藝術家，在兩年半前她已經開始籌備這個展覽。她是個好得意、好喜歡小心思的藝術家，展覽中所有的音樂全部都由她編寫，所有影像畫面都是她內心很想表達的東西。」

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▲ 黄馨任策展人。（大會發相）

分享善意和美麗

Ivana想憑籍展覽，帶領觀眾遊歷分享的善意和美麗，不過同時保留大家對藝術作品的詮釋空間：「我的分享沒有想大家一定要得到到甚麼，因為每個人的畫面都不一樣，希望我的文字、聲音，可以勾起你生命中的專屬畫面。都市人的共通點是繁忙，如果大家都願意在繁忙中給予多一點力量、分享多一個笑容，就像展覽中的雪人一樣，世界就會發亮。」

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▲ Ivan希望無論在燈光、音響都給予觀眾感受。（大會發相）

著重微細感情的Ivana有感生命太過短暫，希望憑著她的藝術作品去把那些看似微小的時刻放大，讓觀眾去感受、共鳴：「人生許多看似微小的時刻，希望用我的藝術的表達去擴大，如果任由它放在心中，它只是我個人的感覺，但如果我表達出來，希望大家在無論在燈光、音樂、整個體驗上，都會勾起你本身的感受，就是我做art work的原因。」

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▲ 展覽結合音樂、光影、錄像及文字的大型藝術裝置。（大會發相）

今年先後推出了兩個展覽，似乎全力往藝術方向發展，但Ivana否認暫時放下歌手及演員的身份：「對我來說，我是個表演的藝術家，無論是舞台劇的舞台、音樂會的舞台、電視劇的舞台，對我來說是個『stage』，我會專業地演繹一個角色給大家看，而在展覽中的是真真正正的我，把我的內心世界放大給大家看，對我來說我很珍惜這些機會。」

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問到Ivana是否覺得香港人對藝術更加渴求，所以願意由演藝人員前位藝術家的方向去發展，她坦言未有想過這個問題：「音樂也會有很多種樂迷，香港有許多不同觀賞的習慣、喜歡不同類型藝術的人，只是大眾可能經常只接觸某一種類，我只是將我的藝術和我平時的表演分開，因為做一個藝術作品要以年計，而做好一個表演，只是一個不同的狀態。」

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《ArtisTree Selects: The Missing Something–會唱歌的畫布》詳情：

日期：2021年12月3日 至 2022年1月8日

時間：上午11時 至 下午8時

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

免費入場，如欲參觀展覽，可透過節目網頁及Taikoo Social登記：https://bit.ly/3DfkawF