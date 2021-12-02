【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼

▲ 市民可上載多部電話內安心出行紀錄，薛永恒稱沒智能電話不可申港康碼（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒今午（2日）公布香港健康碼的詳情，為稍後與內地通關做好準備，同場有政府資訊科技總監林偉喬和副政府資訊科技總監黃志光。

薛永恒表示，暫無意將安心出行實行實名制，已有690萬下載率，因多人使用，會用此為基礎上載紀錄；被問到有人會用多於一部電話，如何確保市民能上傳所有行縱，薛永恒表示，市民所上傳的一定要是自己的行蹤紀錄，強調肯定提供錯誤或虛假資料會有刑事責任，請確保資料屬實，呼籲港人共同努力配合，當局是做好技術準備，讓市民使用，同心同德做好相關工作，如有需要改進，當局會配合。

薛永恒指出，了解有些市民未必使用到智能手機，故此當局亦正與資訊業界及慈善機構聯絡，考慮為有需要的市民送出智能手機及數據卡等，亦會向有需要處所提供凸字配套，以方便視障人士。他表示如果市民沒有智能電話，根本不可以使用「港康碼」。至於安心出行日後是否需要「實名制」，他表示現時未有此需要，不過一切的技術安排主要是配合防疫抗疫的需要。

他提到，內地多個地方都要用粵港碼，因應防疫抗疫是要大家做好，而此過程要用到電話，希望長者了解，港康碼至為重要。

林偉喬亦指，港康碼可上載多於一部電話紀錄，又指如市民如詮入內地後才發現自己成為高風險人士，則需要與當地分享資訊，才可聯防聯控。私隱上，已邀請第3方做足安全評估才推出。

至於送贈電話安排，薛永恒強調已與慈善團體及電訊商溝通，會由其自行決定，港府會主動提供協助，希望社會互助做好相關工作，不時與時並進。

消息人士形容，兩地通關現在是萬事俱備，只欠「北風」，並指香港健康碼在技術層面與內地已談妥對接，綠碼、黃碼、紅碼等界定，雙方標準一致，今天公布詳情後，下周就可啟動，讓市民上載及熟悉使用。詳情即看【下一頁】

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記者：鄧凱文