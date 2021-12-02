【煽惑判監】涉網上煽惑襲擊警員　61歲無業漢罪成判囚7個月

▲ 網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳穎。（梁錦麟攝）

61 歲無業漢涉在 facebook 公開發帖文，內容稱去年初中環「天下制裁」集會受傷的警員「只是皮外傷，若頭部被重擊下失憶可能性高，無法指控其他人」，帖文引來 86個 Facebook 心情圖示。無業漢被控1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，經審訊後被裁定罪名成立。被告今（2日）於區域法院被判監7個月，法官李慶年判刑時指，「社交媒體好似病毒咁，散播得好快」，容易引起少數隱藏的激進分子出現。

被告蔡易文（61 歲，無業），被控1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，他於2020年1月20日在港意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人，非法及惡意導致該等警員的身體受嚴重傷害。

代表律師今於庭上再呈上一封被告胞姊的求情信指，信中形容被告為人樂善好施，以及因本案而未為母親奔喪。代表律師續指，被告是次犯案是一時衝動，與其性格不符，被告一般於貼文中均呼籲大眾不要滋事，被告及後亦有再出貼文，呼籲市民不要外出。

法官判刑時指，「社交媒體好似病毒咁，散播得好快」，容易引起少數隱藏的激進分子出現。案中被告透過他的帖文鼓勵其他人打裂警員頭骨，就帖文的前因及被告和網民的互動，可見發帖不是幸災樂禍或魯莽的行為，反而是帶有犯罪意圖的非理性和煽動性的表達。

法官續指，至於回應及閱讀貼文不足 100人，或被告沒有在大型群組發佈上述訊息，和本案的控罪元素無關，只是和量刑有關。

法官又指，社交媒體提供了資訊的方便，但設計亦把不同立場的人撕裂。當中難免有些激進的人士透過社交媒體進行違法或煽惑行為，因此使用社交媒體人士需要反思。

法官考慮到被告使用社交媒體，當中傳播力快和廣闊，以8個月為量刑起點，考慮到被告對社交媒體敏感度不足，酌情減刑1個月，判監7個月。

案情指，2020年1月19日下午，數千名示威者在中環遮打花園聚集，期間及之後有4 名警務人員在長江集團中心附近受襲，當中有警務人員的頭部被擊打。

及至同月20日凌晨，被告人在Facebook 建立公開帖子，內容如下，「今日幾個 popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特征，會有手尾跟，所以要盡力而為（學 popo）。」

帖子引來 86個 Facebook 心情圖示（包括讚好、哈哈及嘩）及23個留言回應，以及被分享5次。被告亦在留言中回覆「佢地有胡椒噴霧，我地可以用水槍，大把嘢可以噴」。被告於警誠下承認，他於1月 19日得知有警員受傷。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳穎於判刑後會晤傳媒指，自2019年6月開始網上出現很多煽惑言論，警方於去年2月經深入調查後發現拘捕被告。陳表示警方歡迎法庭的裁決及判刑，並指不論現實或網上發佈煽惑言論均屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：梁錦麟