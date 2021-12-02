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【鬼上你架車2】女神李佳芯講校園鬼故　阿奴分享崩童軍宿營奇異事件

娛樂 13:53 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

女神李佳芯任《鬼上你架車2》嘉賓。

《鬼上你架車2》第6集將於明日（12月3日）在myTV SUPER上架，今集Donald（阿奴）及方力申（小方）破例讓沒有親身經歷靈異事件的「零感」女神李佳芯（Ali）登車，Ali甫出現即令阿奴緊張尖叫，更表示此集為最恐怖的一集，因為這位嘉賓並沒鬼故供應。

雖說Ali未有經歷過靈異事件，但難免有過被鬼壓的經驗，加上膽小兼幻想力豐富的她驚點十分低，只需進入暗黑環境即會緊張驚慌，更會無限聯想鬼怪出現。節目中她除了參與「恐怖劇場」演出，還分享了兩個朋友的真人真事，其中就有關於被咀咒的校園事件。

校園恐怖鬼故事

原來荃灣某學校外的馬路，每年七月都會有嚴重交通事故傷及人命，Ali的朋友就在這學校讀書，當某年大家都以為能安然度過之際，這間學校的一位學生，竟然在學校門前階梯跌倒，離奇跌出馬路被撞倒身亡，說罷故事，車上三人都毛骨悚然，更激發小方與阿奴交出更多校園鬼故。 

阿奴就分享了令他崩潰的親身經歷，原來他在初中時期曾是童軍，一次參加宿營活動，選了碌架床下格的床位，半夜準備入睡之際，驚見碌架床後有個黑影，轉個頭來上格床邊便有倒吊人頭看著自己，並對他說：「點解仲唔瞓？」

年少的他立時嚇得驚恐流淚，最後才發現這個只是老師提問，但這正是其人生第一次最驚嚇的經歷，老師也因此要向他道歉。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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