【港康碼】香港健康碼要實名登記　12月10日上午開放予市民註冊

▲ 政府今日公布「香港健康碼」，為通關做好準備。（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒、政府資訊科技總監林偉喬及今日（2日）下午公布「香港健康碼」詳情，政府指希望市民申請「香港健康碼」及熟習其功能，待正式「通關」時可以暢順運作。

創新及科技局局長薛永恒指出，恢復香港與內地免檢疫通關是頭等大事，政府會逐步有序地推行，會科技支撐防疫抗疫工作，兩地已達至階段性成果，內地當局亦指香港具備通關條件「健康碼」需要實名登記，提供居住地址及出行紀錄，系統會在12月10日上午9時開放予市民登記，同時安心出行也會更新至3.0版本，需要上載安心出行紀錄。薛永恒指出，了解有些市民未必使用到智能手機，故此當局亦正與不同的電訊機構聯絡，考慮為有需要的市民送出智能手機。

副政府資訊科技總監黃志光指出，「健康碼」會轉碼至「澳康碼」及「粵康碼」以安排粵港澳3地通關，有關網頁為「www.healthcode.gov.hk」，有關網頁亦設有上傳住址證明功能以助核實身份。

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記者：伍瑋瑋、洪芷晴