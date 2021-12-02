【覆核刑期】男教師涉非禮兩男生判服務令　上訴庭批覆核改判監8個月

▲ 男教師涉非禮兩男生判服務令，上訴庭批覆核改判監8個月。（資料圖片）

36歲中學男教師涉於校內非禮兩名15歲男生，就兩項非禮罪被判社會服務令240小時，男教師就定罪提出上訴，律政司則就刑期提出覆核，聆訊今（2日）於高等法院進行。上訴一方質疑原審法官未有考慮案件疑點重重，並指男教師「撩」事主肚臍附近不屬非禮行為。上訴庭不禁問及代表律師陳詞是否認真，並反問若有人「撩」肚臍會如何反應。上訴庭最終駁回上訴申請，批准律政司覆核申請，改判監8個月。

涉案吳浩楠（36歲）案發是為男教師，原被控於2015年3月至2017年4月間，分別在學校的課室或禮堂內，非禮3名當時15至16歲的男生X、Y及Z。控方案情指吳曾伸手入男生X校服內「撩」肚臍附近皮膚和觸及體毛，並說「你好多毛」，又伸手入男生Y衣服內打圈摸乳頭，觸摸其大腿等位置。

案件於區域法院經審訊後，法官裁定吳非禮X及Y各1項非禮罪成，涉及Z之指控則不成立，判處240小時社會服務令。

吳的代表律師指，原審法官未有考慮吳與兩名教師有「血海深仇」，而3名事主與該兩名教師相熟，說法並非無的放矢。代表律師指當時正值校方處理教師升遷事宜，有事主曾聽聞有人提及「如果吳唔返嚟教就好啦」。代表律師質疑，原審法官未有考慮有關升遷事件，而事主與該兩名教師串通誣捏吳之相對可能性。原審法官裁決時批評吳的證供自相矛盾，亦欠缺理據。

上訴庭則指事主曾向其他同學及老師就非禮事宜作投訴，質疑串通的話，豈非更多人會牽涉其中，並指原審時，辯方亦沒有就此盤問證人。

代表律師又指涉及X被侵犯行為並不是猥䙝行為，不論對男或女。上訴庭反問代表律師說法是否認真，質疑「有人撩閣下肚臍反應點，會否報警」，代表律師表示不是猥䙝行為，並指假如「6舊腹肌」。上訴庭則指事發地方並非健身室，亦沒有證據指15歲的事主有腹肌，本案須一併考慮所涉的行為及說話，而吳一直否認發生過，亦沒有作出解釋。

律政司就判刑提出覆核時指，本案具有多項加刑因素，包括吳與兩名事主年齡差距大，吳伸手入X上衣及用手指「撩」其肚臍，並觸及體毛，另觸摸Y乳頭等位置，歷時近20分鐘，情節變本加厲，律政司代表指吳枉為人師，對事主作出具侮辱性及嚴重猥䙝行為，被告濫用學生對老師的信任，屬嚴重違反誠信。

律政司一方指原審法官考慮判刑時，未有適當運用案例，而吳被定罪後，向感化官及心理學家堅稱被誣捏，報告顯示家人只是盲目相信，被告亦只向家人表示歉意，從沒有對事主或其家人致歉，顯示其沒有悔意。律政司指原審法官未有就此作出考慮，刑罰明顯不足，要求上訴庭判處合適監禁式刑罰，以收阻嚇作用。

上訴庭質疑原審法官判刑時提及教化及導向，惟吳於報告中所顯示仍「死口不認」，而家人亦被形容為盲目支持的話，質疑教化導向從何而起。上訴庭經考慮後，駁回上訴人申請，批准律政司覆核申請，就兩項控罪共判監10個月，被告早前已被還押3星期，並已完成240小時社會服務令，經歷收押及完成服務令後須重新面對刑罰，減刑至8個月。

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記者：林育慧