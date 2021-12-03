【百二分媽媽】女兒29歲確診末期腸癌擴散肝肺　媽媽每朝煲湯對女兒說早晨才上班

▲ 為了末期腸癌女兒，伍太堅持每天煲湯煮飯，但亦擔心自己突然生病，無法繼續照顧她。

身體健康，是伍太對自己和癌末女兒的期盼。去年，丈夫突然病逝，喪事辦妥不久，29歲長女Jenny就確診患上末期腸癌，並已擴散多處，這一切對伍太打擊甚大。為給女兒所需的營養，伍太堅持每天煲湯煮飯；當女兒病情轉差，她就請一個月無薪假去照顧；每天清晨，她總會對女兒說聲「早晨」才上班。然而，她亦擔心自己突然生病，無法繼續陪伴、照顧。

▲ （梁偉榮攝）

遊子回港工作確診患癌

「醫生說（女兒）大腸有腫瘤，當時我的心跳了出來。她這麼年輕，怎麼會有這種事，醫生，可以照清楚一點嗎？」 憶及Jenny確診一刻，伍太眼泛淚光。面對噩耗，她無法入睡，惟當時只知女兒患癌，及後看到其訪問，方才知道已屬第四期。

我覺得一、二、三、四期對她來說只是個數字，是一個標籤，所以我沒把期數掛在口邊。

坐在媽媽身旁的Jenny，說得淡然。

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確診患癌前，Jenny是個背包客，自大學時間熱愛旅行，五年內曾遊走29個國家。一畢業，她就往英國展開兩年的工作假期。2017年秋天，遊子回家，在社福界輪班工作，每星期有兩晚在院舍通宵當值，持續兩年。此時，她身體亦漸漸響起警號，難以排便，更曾大便出血。

至2020年7月，接受詳細檢查，Jenny才發現有一個約5cm大的腫瘤，確診患上大腸癌第四期，並擴散至肝、肺、淋巴。當時，她接受手術切除大腸的腫瘤、清除受感染的淋巴組織；其後，又接受化療及標靶，以減慢病情惡化速度，見步行步。

▲ 伍太以家庭為重，堅持每天煮飯。有時她也會嘗試烹煮不同的小食，例如烏結糖，並研究新口味。（梁偉榮攝）

廿四孝媽媽的迷惘時期

那時發生這件事，做甚麼也是為了女兒 。女兒需要的營養、生活需要的東西，盡量給她，滿足她。

多年來，為讓子女每天有住家飯吃，伍太堅持找一份可準時下午5時前下班的工作，以便回家煮晚飯。Jenny直言很幸福，一臉自豪地說：

這位媽媽百二分，很勤力。很多『無飯』朋友，家裡沒煮飯，有時也會來我家吃飯。媽媽感到很驚訝，問『你們家沒煮飯的嗎？』

女兒病倒後，伍太最擔心她吃得好不好。不管是入院做手術期間，或是出院回家的日子，她每天總用心預備女兒喜愛的湯水、飯菜。下班後直奔醫院探病，伍太說不辛苦，「最辛苦是，煮好了，她又生痱滋，吃不下，我心裡不舒服。」

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她那段時間買餸買到失去自信，很怕去街市。要照顧一個癌症病人真的很不容易。她明明這星期很喜歡吃這東西，買回來後卻不吃，不知道買甚麼好，但每天也要去想煮甚麼，壓力相當大。

伍太不擅表達，但Jenny總能看清媽媽的心意，為她闡述。

治病期間，母女多了見面，多了磨擦，亦多了份理解。Jenny自認有脾氣，需要個人生活空間，不喜歡被過份照顧。

過去20多年，她有她上班，我有我上學，有自己的生活圈子。從小到大，都很少有這麼長時間的相處。當真正一起生活的時候，就會有不少磨擦。要慢慢取平衡，培養默契。做她這個角色，很辛苦的。

話畢，Jenny握著媽媽的手表達感謝、讚賞，逗得媽媽甜絲絲的。

▲ 今年夏天，Jenny帶媽媽及其朋友去野餐，這天亦是她首次踏足媽媽的朋友圈。（湛斯雅攝）

每天早上堅持說聲早晨

雖患末期癌症，但Jenny說其實在如常生活：「不要被『末期』兩個字限制自己的想像與生活。癌指數不等於快樂指數，我一樣可以活得很快樂。」身體狀態可以的話，她會外出玩樂，做想做的事，見想見的人，「不會玩得很過份，只是報名參加興趣班。」

這段日子，Jenny多了與媽媽行山，更首次踏足對方生活圈子，與其朋友去野餐。然而，伍太最想24小時見到女兒：「下班回來最好可以見到她。每天早上對她說一聲『早晨』才上班。」聽罷，Jenny哭笑不得，說：

媽媽有個堅持，每天出門前也會打開我房門，對我說一聲『早晨』，看看我甚麼狀態才出門口。但我會被她吵醒，從熟睡中醒來。

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近半年，從事飲食業的伍太發現女兒病情轉差，特意提早一小時起床煲湯，大清早就預備好，以致女兒外出回家後可早點飲湯、吃飯。女兒發燒入院時，她更擔心得每一兩個小時就致電問候，其後索性請假專心照顧。「她自己也覺得，這樣上班，心不在焉的狀態很辛苦，於是請了一個月無薪假。」

▲ 女兒最放心不下的是媽媽，而媽媽最掛心的亦是女兒，她們都希望對方健健康康。（梁偉榮攝）

只想健健康康照顧女兒

患癌者受病煎熬，照顧者亦承受著無形壓力。伍太坦言：「很擔心自己有甚麼事，就無法幫助她。」Jenny發現，媽媽會因為胃痛、腰痛、肋骨痛就懷疑是身體發出的警號，因而去做不同的檢查，形成壓力。

我跟她的性格兩極，她總是擔憂未來，我是那些先顧好今天的人。我經常也說『見步行步吧』。

話雖如此，Jenny明白自己是媽媽的心靈之柱，她最放心不下的是媽媽，而媽媽最掛心的亦是她。

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「我每天也想上天保佑她平平安安」，這是伍太最大的心願。惟抗癌路上充滿許多變數，Jenny知道自己與媽媽的期望有落差，希望為對方調節。同時，她提醒媽媽勿太操勞：「別那麼辛苦，但我知道你依然會那麼辛苦」。

聊天多時，Jenny笑言不習慣坐得這麼近。此時，伍太主動搭著女兒胳膊，Jenny則半推半就地靠在媽媽肩膀拍照。她動作生硬地抱著媽媽說：

我骨子裡是個男子漢。很少擁抱她，需要的，儀式感也需要的，但我不懂得擁抱別人。

移民潮再臨，Jenny坦言歡送朋友時，很難道出「保持聯絡」這句話，有時更疑惑是歡送對方抑或自己。她認為「物理的存在不太重要，無須臨走前才刻意多見面」，只想互相珍惜每個相聚機會。

「珍妮的一百種生活」個人展

如欲了解Jenny最後的生活，歡迎出席其個人展「珍妮的一百種生活」，展覽主要是回眸她過去的一些成長小故事。

日期及時間：12月5日（日）、12月6日（一），10:00-18:00

地址：觀塘偉業街209號富合工業大廈8樓B室

關於Jenny的詳細抗癌經歷，請【按此】

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記者：黃泳欣