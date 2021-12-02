【蕁麻疹】28歲OL患蕁麻疹遭誤診食物敏感 長期使用類固醇飽受疾病煎熬

▲ 李醫生表示，蕁麻疹的特點是持續發作超過6星期、沒有特定的誘發因素，會出現膨疹及血管性水腫的徵狀。

蕁麻疹，俗稱「風癩」或「風疹」，相信不少人被它纏擾過，當凸起的紅色腫塊及痕癢減退後，就可告一段落？有一種慢性自發性蕁麻疹，它可延綿多時，有患者以為是食物敏感長期使用類固醇，未能對症飽受疾病煎熬。

從事文職的Amy（化名），今年28歲，從小已有蕁麻疹，每次出現蕁麻疹徵狀膨疹時，不同家庭醫生均告訴她是對某一些食品敏感。長期不時因出現膨疹而求診的她，均獲處方抗敏感藥及類固醇。

多年來因蕁麻疹，她已累積一道冗長的致敏食物及藥物清單，嚴格的飲食忌諱，她已不願外出用膳，只能在家自行煮某幾種食物。

▲ Amy慢性自發性蕁麻疹發作時，身體滿是膨疹。（被訪者提供）

後遺症：皮質醇增多症

因長期服用類固醇緣故，雖Amy年僅20多歲，已出現庫欣症候群（Cushing's syndrome）後遺症，即又稱皮質醇增多症，因身體已依靠外來的類固醇，而停止自行製造類固醇，如皮質醇，要向內分泌科醫生求診並長期接受類固醇補充治療。

此外，長期服用類固醇令她身形變得肥胖，而且增加患上骨質疏鬆、糖尿病、高血壓及免疫力受損的風險。

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後來，因懷疑食物過敏而獲轉介至免疫及敏感科門診，終獲確診為慢性自發性蕁麻疹，並在致敏原測試後，排除了食物或藥物敏感。現時她可開懷享受各種食物，包括各種一直以為會致敏已戒掉多年的食物。

Amy得到對症，使用抗組織胺後慢性自發性蕁麻疹已紓緩，但仍受長期服用類固醇的後遺症困擾。她希望可使用生物製劑治療，但為未能負擔每月需自費約港幣8,000元藥費而卻步。

觸發組織胺反應

很多人覺得蕁麻疹來去匆匆，「風癩」消退過後便毋須理會。事實上，有一種情況是慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria，簡稱CSU），特點是持續發作超過6星期、沒有特定的誘發因素，會出現膨疹及血管性水腫的徵狀。

香港大學醫學院內科學系臨床助理教授、風濕及臨床免疫科學術主任李曦醫生解說蕁麻疹的病理，是由於皮膚中的肥大細胞釋放組織胺（Histamine）和其他化學物質，從而導致一種突發性皮膚反應疾病。蕁麻疹有以下兩大主要徵狀，惟患者也可能只會單獨出現其中一種徵狀：

膨疹：皮膚出現一團大小不一、凸起的紅色腫塊，會引起痕癢或灼熱的感覺。具遊走性，可出現在身體各處、呈現不同的形狀，並可在短時間內消退及重新出現。一般在消退後不會留下疤痕或色素沉澱。

血管性水腫：皮膚深層組織或黏膜出現腫脹，常見於上眼瞼及嘴唇部分，但亦可在身體任何位置出現。相對於膨疹，血管性水腫徵狀持續的時間一般較長，並傾向引致疼痛多於痕癢，要注意若舌頭或喉嚨腫脹可能會導致呼吸困難。

呼吸道腫脹可致命

李醫生表示，蕁麻疹一些症狀可以非常嚴重亦極影響患者生活質素。「病人通常需要請假不能上課或工作，而且因病徵的外表令人驚嚇，除會感驚恐外，症狀也影響患者的睡眠質素，繼而情緒也受影響。慢性自發性蕁麻疹會令患者更加容易有抑鬱症及焦慮，若使用了一些不合適的抗敏感藥或其他藥物，會有如昏昏欲睡等副作用。」

他引述目前研究證據顯示，在大部分CSU患者中，成因很有可能與自體免疫機制有關。這些患者的血液中在一些自體免疫抗體，會識別肥大細胞上的免疫球蛋白E受體並與其結合，從而令肥大細胞得到活化，並釋放出組織胺和其他炎症因子，造成皮膚中的血管擴張及組織腫脹，導致皮膚紅腫、痕癢等蕁麻疹徵狀。

他指CSU除了皮膚症狀外，約三分一患者會出現血管性水腫，常見於眼、嘴、舌頭、面等，可令呼吸道腫脹，甚至有生命危險。「一般人通常不會想到慢性自發性蕁麻疹有機會影響呼吸，甚至威脅性命。」

論CSU高危群，以女性患者比例較高，一些有自身免疫病的病人亦會較高危。「估計香港約1%人口有CSU，近年由於認知有所提升，加上醫院管理局新成立免疫及敏感科門診（Immunology & Allergy Clinics），而令確診人數有所增加。」

打疫苗「捕獲」CSU患者

很多病人於接種新冠病毒疫苗後出膨疹，李醫生指這並不是疫苗的副作用或引致敏感，而是CSU患者接種疫苗後出現的正常反應，但經常被誤當為敏感，其後才被確診是CSU。另一方面，很多以往被誤當敏感的患者，但再次經過診斷後，確診為CSU。

目前CSU治療藥物主要有4種：一、第二代抗組織胺；二、調校抗組織胺劑量，最高加至4倍劑量；三、抗組織胺加上生物製劑奧馬珠單抗；四、抗組織胺加上環孢菌素。

第二代抗組織胺屬醫院管理局的資助藥物，已沿用多年，副作用少；生物製劑奧瑪珠單抗對大部分患者均非常有效，可以消除所有症狀，可惜治療慢性自發性蕁麻疹的生物製劑患者需自費。

記者：周美好