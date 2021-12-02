【上訴候判】不滿政府播政改廣告違規覆核敗訴　巿民上訴質疑是向議員施壓

▲ 上訴人為退休攝記張德榮。（資料圖片）

政府於2015年透過電台及電視台播放廣告，以「2017，一定要得」呼籲市民支持通過政改，有市民就此提出司法覆核，質疑政府違規播放有政治目的的廣告，被判敗訴。市民今（2日）向高等法院提出上訴，指政改能否通過屬立法會議員投票決定的事，政府播放廣告明顯是要求市民向議員施壓。

上訴人為退休攝記張德榮；答辯人通訊事務管理局和政府新聞處處長。

代表上訴人的資深大律師石永泰今陳詞時指，原審期間雙方其中一個爭議點是，有關政改廣告是否屬於《廣播條例》下獲准播放的政府電視宣傳短片（announcement in the public interest，簡稱API）。石認為有關廣告並非為了通知市民，有關政改的議案將會於立法會進行表決，因為投票表決是立法會議員的事，政府播放廣告，無非是為了推動市民向議員施壓，務求通過政改，因此屬政治宣傳，而非政府宣傳短片。

石續指，現時政府獲准破例播放政治宣傳廣告，但其他人卻必須遵守《廣播條例》的限制，將違反《香港人權法》所保障的言論自由及人人平等的原則，亦侵犯了他人不欲接收政治宣傳的權利。若政府有權播放政治宣傳廣告，則應讓其他人也可享有同樣權利。

代表政府新聞處的資深大律師莫樹聯則回應指，政府是基於公眾利益才播放廣告推廣政改，因為政改的最終目的，是為了讓市民可普選特首，這無疑是涉及公眾利益。莫又指，推動政改是政府的憲制責任，因此政府只是在履行憲制責任，並非作政治宣傳。

上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝