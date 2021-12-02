  • 20°C
香港時間 : 20211202日 (週四) 15:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴候判】不滿政府播政改廣告違規覆核敗訴　巿民上訴質疑是向議員施壓

社會 15:14 2021/12/02

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

上訴人為退休攝記張德榮。（資料圖片）

政府於2015年透過電台及電視台播放廣告，以「2017，一定要得」呼籲市民支持通過政改，有市民就此提出司法覆核，質疑政府違規播放有政治目的的廣告，被判敗訴。市民今（2日）向高等法院提出上訴，指政改能否通過屬立法會議員投票決定的事，政府播放廣告明顯是要求市民向議員施壓。

上訴人為退休攝記張德榮；答辯人通訊事務管理局和政府新聞處處長。

代表上訴人的資深大律師石永泰今陳詞時指，原審期間雙方其中一個爭議點是，有關政改廣告是否屬於《廣播條例》下獲准播放的政府電視宣傳短片（announcement in the public interest，簡稱API）。石認為有關廣告並非為了通知市民，有關政改的議案將會於立法會進行表決，因為投票表決是立法會議員的事，政府播放廣告，無非是為了推動市民向議員施壓，務求通過政改，因此屬政治宣傳，而非政府宣傳短片。

石續指，現時政府獲准破例播放政治宣傳廣告，但其他人卻必須遵守《廣播條例》的限制，將違反《香港人權法》所保障的言論自由及人人平等的原則，亦侵犯了他人不欲接收政治宣傳的權利。若政府有權播放政治宣傳廣告，則應讓其他人也可享有同樣權利。

代表政府新聞處的資深大律師莫樹聯則回應指，政府是基於公眾利益才播放廣告推廣政改，因為政改的最終目的，是為了讓市民可普選特首，這無疑是涉及公眾利益。莫又指，推動政改是政府的憲制責任，因此政府只是在履行憲制責任，並非作政治宣傳。

上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

【愛滋病】今年第3季增105宗個案　其中49人透過同性或雙性性接觸受感染
今日 11:51
【愛滋病】今年第3季增105宗個案　其中49人透過同性或雙性性接觸受感染
【新冠疫苗】兩大醫學院研究指體內缺乏「青春雙歧桿菌」　接種新冠疫苗後抗體水平較低
今日 13:20
【新冠疫苗】兩大醫學院研究指體內缺乏「青春雙歧桿菌」　接種新冠疫苗後抗體水平較低
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
今日 15:01
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
【煽惑判監】涉網上煽惑襲擊警員　61歲無業漢罪成判囚7個月
今日 13:37
【煽惑判監】涉網上煽惑襲擊警員　61歲無業漢罪成判囚7個月
【港康碼】香港健康碼要實名登記　12月10日上午開放予市民註冊
今日 14:14
【港康碼】香港健康碼要實名登記　12月10日上午開放予市民註冊
【爆竊案】深水埗有店鋪遭爆竊失35萬元人參海味　暫未有人被捕
今日 15:01
【爆竊案】深水埗有店鋪遭爆竊失35萬元人參海味　暫未有人被捕

你可能感興趣

【愛滋病】今年第3季增105宗個案　其中49人透過同性或雙性性接觸受感染
今日 11:51
【愛滋病】今年第3季增105宗個案　其中49人透過同性或雙性性接觸受感染
【新冠疫苗】兩大醫學院研究指體內缺乏「青春雙歧桿菌」　接種新冠疫苗後抗體水平較低
今日 13:20
【新冠疫苗】兩大醫學院研究指體內缺乏「青春雙歧桿菌」　接種新冠疫苗後抗體水平較低
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
今日 15:01
【港康碼】薛永恒：提供錯誤資料會有刑事責任　沒智能電話不可申港康碼
政府新聞處 通訊事務管理局 退休 司法覆核 政治 香港 立法會

最高瀏覽

【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
11:25 2021/12/01
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
14:17 2021/12/01
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞
18:15 2021/12/01
【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞