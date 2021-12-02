【MIRROR成員】柳應廷坦承跟女友正冷戰　Jer感慨工作感情兩難兼顧

▲ Jer親自回應跟女友分手事件。

MIRROR唱將成員阿Jer（柳應廷）與圈外女友Kelly拍拖五年，昨日因被網民發現女友Kelly把二人於社交網站的合照全數刪掉，並取消追蹤阿Jer的帳號，傳出五年感情亮起紅燈，但阿Jer否認與Kelly分手，指只是普通鬧交，而今日阿Jer和陳卓賢（Ian）出席活動，就親身回應事件。

▲ Jer、Ian和Gin Lee出席活動。（東星圖片）

MIRROR成員Jer和Ian今日聯同Gin Lee（李幸倪）一起出席保險活動，吸引大批Fans到場支持。Jer現身時神情輕鬆，跟Ian和Gin Lee有講有笑，明顯未受「分手」傳聞影響心情。

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揚言要氹番佢

Jer接受媒體訪問，亦做足準備，他指多謝大家關心，揚言正處理跟女友關係，並承認跟女朋友有鬧交，彼此已冷戰數天，但相信每對情侶均經歷過，他心情樂觀，更笑言要「氹番佢」。

他解釋可能工作忙，少了時間陪女友，致未能平衡工作和感情事，但Jer強調跟Kelly仍戀人關係，更指外間想多了。

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被問女友會否再次follow他的社交平台，Jer希望外間給予二人空間去處理，至於是否自己太多粉絲，令女友呷醋，Jer相信不會，因為入行時，彼此已接受到，並指女友很大方，盼大家不要胡亂評論。

現時Jer正為下周跟MIRROR成員的音樂會綵排，故不會讓感情影響心情，專心工作。Ian亦維護兄弟，叫大家多謝「保護小柳柳」。

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跟女友感情穩定的Ian，被問會否為Jer任感情顧問，Ian笑說不會，因為每個人都有自己的相處哲學，從中揣摩相處方式，外人只能多留予空間及作出祝福。」