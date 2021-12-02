【寒冬送暖】銀杏館寒衣轉贈行動召集捐物者　義工四處派發衣物︰風很冷但心很暖

▲ 社企銀杏館寒衣轉贈行動召集捐物者，義工將四處派發衣物予基層。

氣溫驟降，對於基層人士、露宿者來說，一件厚衫、保暖被是奢侈品，本港社企銀杏館今年繼續往年的「寒衣轉贈送暖行動」，收集物資的同時，亦希望市民可以告知哪裡有需要者，好讓銀杏館員工及義工派發衣物，讓有需要人士過個暖笠笠的聖誕。

▲ 今年銀杏館繼續送暖行動，希望召集熱心市民捐物及報料。（圖片：銀杏館）

寒衣轉贈基層露宿者

社企銀杏館支持長者就業外，一直推行很多慈善計劃，包括派發免費飯，在去年冬天時更推出寒衣送暖行動，今天再接再厲，Love Project「2021 寒衣轉贈送暖行動」正式啟動。近日在facebook專頁中，銀杏館有多篇帖文，希望大眾參與支持，如同上年收到很多寒衣及報料。很多有心人告知哪裡有需要的人，同事及義工們當晚就會前往，如以下一眾熱心市民報料︰

天水圍西鐵站天橋下有一位身型較胖的男露宿者，最近氣溫急跌，擔心這位露宿者沒有足夠禦寒衣物抵擋寒冬；在元朗看到一位流浪者，只穿背心，手傷殘，無戴口罩，手抽2個袋，早上在元朗雞地神召會錦光堂對面電器店或大馬路恒香附近出現，請幫一幫分派衣物及口罩給他；文化中心外往尖沙咀站的隧道、維園裏、炮台山福元街天橋底和橋的另一邊也有有需要者。

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風很冷但心很暖

後來，很多義工自發及自組取熱心市民捐出的衣物，每晚大大袋地出發去找需要的人。義工回想去年的行動有感︰

真的每一晚都刺激、心酸、感恩、忙碌，風很冷，但心很暖。

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現正收集冬天衣物

今年計劃再推行，歡迎市民捐贈冬天衣物，包括羽絨、抓毛外套、全新保溫內衣、橡筋褲頭保暖褲、牛仔褲及睡袋。送出衣物要無明顯污漬、無破爛、拉鍊完好，交來時要先包裝入袋，把男女、不同的種類的衣物分類，並在袋面註明衣物的種類。衣物將於天氣寒凍時免費轉贈予有需要的基層。

此外，今年新增收集智能手機、平板電腦及小型家居電器，例如風筒、電熱水壺、多士爐、熨斗、電飯煲、攪拌機……市民可以一併交到佐敦回收站。收集的資料如下︰

收集地點：九龍佐敦南京街11號地下（近港鐵佐敦站A或B1升降機出口）

收集時間：中午12時至下午6時

收集日期：即日至12月12 日

詳情【按此】

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責任編輯：顏紫燕