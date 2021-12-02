【聖誕2021】海港城5家餐廳推聖誕兒童飛機餐 嘆日本菜最平$89起

▲ 海港城聯乘5家餐廳推聖誕兒童飛機餐，嘆日本菜美國菜最平$89起。

海港城由2021年12月3日至2022年1月2日聯乘5家餐廳推出「聖誕限定兒童飛機餐」 (Biscuits Class Kids Meal)，讓一眾小朋友感覺猶如置身在飛機上用餐。活動期間，小朋友享用「飛機餐」時，更可獲贈「曲奇」企鵝立體摺紙手作及海港城「Christmas Terminal」的「曲奇」手信，讓聖誕之旅由美食開始。

嚐「聖誕限定兒童飛機餐」

5家精選餐廳包括Cucina、Da Filippo Trattoria、Dan Ryan’s Chicago Grill、J.S. Foodies及奇納百川Kinabaji Korean Café & Restaurant推出「聖誕限定兒童飛機餐」，讓小朋友透過各國美食發揮想像，幻想飛往意大利、美國、日本及韓國。

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所有「兒童飛機餐」的食物均以飛機餐托盤盛載，餐單及餐墊更附上特別設計的海港城聖誕「曲奇」企鵝主題圖案。

餐單非常豐富，包括不同國家的地道特色主菜、甜品及飲品。此外，小朋友更可同時獲贈海港城「Christmas Terminal」的「曲奇」行李牌或多用途掛飾乙個，以及DIY「曲奇」企鵝立體摺紙聖誕掛飾，寫上自己的願望並掛於家中的聖誕樹上。小朋友更可與父母到海運大廈入口大堂的「聖誕禮品店」，選購其他「曲奇」手信。