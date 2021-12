【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》在本周進行第3回合賽事,當中評判包括卓韻芝、陳健安、伍仲衡、陳詠燊外,還有近10年沒有上過電視節目的吳雨霏(Kary)。

現在已是兩孩之母的Kary近年專心家庭,不過因為曾是女團Cookies成員之一,所以被《全民造星IV》選拔女團而打動,決定出山當評判。

吳雨霏回望初出道點滴

Kary亦有感而發,在昨晚(12月1日)在個人IG撰文抒發感受,她首先寫道:

然後,Kary回想當日自己入行經歷:

最後,她勉勵《全民造星IV》參加者道:

女團的可塑性好高

而呢班女仔嘅努力真係唔可以抹煞

我相信呢班女仔做得到

加油

Thanks for having me ❤️‍🔥