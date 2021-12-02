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【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶　Kary：令我想起當年的自己

娛樂 16:59 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

吳雨霏任《全民造星IV》評判憶起自己當年初出道的情境。

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》在本周進行第3回合賽事，當中評判包括卓韻芝、陳健安、伍仲衡、陳詠燊外，還有近10年沒有上過電視節目的吳雨霏（Kary）。

現在已是兩孩之母的Kary近年專心家庭，不過因為曾是女團Cookies成員之一，所以被《全民造星IV》選拔女團而打動，決定出山當評判。

【全民造星IV】咖喱辭職追夢無奈40強止步　網民大感不滿：被梁祖堯累死

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吳雨霏回望初出道點滴

Kary亦有感而發，在昨晚（12月1日）在個人IG撰文抒發感受，她首先寫道：

原來我差唔多有10年冇上過電視喇
其實而家真係無冇野可以叫得郁我做嘢 🙈
但當聽到做女團評判的時候
就心郁郁

然後，Kary回想當日自己入行經歷：

20年前15歲嘅我係商台一個Clean & Clear唱歌比賽入行再加入女團
見到一班女仔好努力地去追夢
令我想起當年的自己
跟住唔知點解好想幫佢哋
希望可以盡少少綿力分享自己係女團的經驗

《全民造星IV》（影片截圖）

最後，她勉勵《全民造星IV》參加者道：

女團的可塑性好高
而呢班女仔嘅努力真係唔可以抹煞
我相信呢班女仔做得到
加油
Thanks for having me ❤️‍🔥

Cookies由9人變4人

女子音樂組合Cookies在2002年推出單曲《心急人上》正式出道，最初成員共9人，包括鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、蒲茜兒（Serena），到2003年縮至只有鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾及吳雨霏4人，在2005年起正式各自發展。

現年35歲的Kary是Cookies眾成員中唱功最好的一位，在2004年，她以主唱身份加入樂隊Ping Pung，當時兼為Cookies成員。

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在2006年，Kary發行首張個人大碟《With A Boy Like You》，大碟中的派台歌《愛你變成恨你》成叱吒十大歌曲，並以20歲成為當年最年輕的叱吒十大女歌手得主。

在2015年1月26日，吳雨霏公布與三度離合的初戀男友、網球王子洪立熙結婚，二人現時育有一子一女。

撰文 : TOPick柴犬出動

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