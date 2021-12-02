【全民造星IV】吳雨霏當女團評判勾起Cookies回憶 Kary：令我想起當年的自己
ViuTV皇牌節目《全民造星IV》在本周進行第3回合賽事，當中評判包括卓韻芝、陳健安、伍仲衡、陳詠燊外，還有近10年沒有上過電視節目的吳雨霏（Kary）。
現在已是兩孩之母的Kary近年專心家庭，不過因為曾是女團Cookies成員之一，所以被《全民造星IV》選拔女團而打動，決定出山當評判。
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吳雨霏回望初出道點滴
Kary亦有感而發，在昨晚（12月1日）在個人IG撰文抒發感受，她首先寫道：
原來我差唔多有10年冇上過電視喇
其實而家真係無冇野可以叫得郁我做嘢 🙈
但當聽到做女團評判的時候
就心郁郁
然後，Kary回想當日自己入行經歷：
20年前15歲嘅我係商台一個Clean & Clear唱歌比賽入行再加入女團
見到一班女仔好努力地去追夢
令我想起當年的自己
跟住唔知點解好想幫佢哋
希望可以盡少少綿力分享自己係女團的經驗
最後，她勉勵《全民造星IV》參加者道：
女團的可塑性好高
而呢班女仔嘅努力真係唔可以抹煞
我相信呢班女仔做得到
加油
Thanks for having me ❤️🔥
Cookies由9人變4人
女子音樂組合Cookies在2002年推出單曲《心急人上》正式出道，最初成員共9人，包括鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、蒲茜兒（Serena），到2003年縮至只有鄧麗欣、傅穎、楊愛瑾及吳雨霏4人，在2005年起正式各自發展。
現年35歲的Kary是Cookies眾成員中唱功最好的一位，在2004年，她以主唱身份加入樂隊Ping Pung，當時兼為Cookies成員。
在2006年，Kary發行首張個人大碟《With A Boy Like You》，大碟中的派台歌《愛你變成恨你》成叱吒十大歌曲，並以20歲成為當年最年輕的叱吒十大女歌手得主。
在2015年1月26日，吳雨霏公布與三度離合的初戀男友、網球王子洪立熙結婚，二人現時育有一子一女。
撰文 : TOPick柴犬出動