【榮譽院士】VTC頒授榮譽院士 蔣東強金澤培等7人獲頒院士榮銜

▲ 各榮譽院士與發展局局長黃偉綸先生合照。

職業訓練局（VTC）今日（12月2日）舉行VTC榮譽院士頒授典禮，頒授VTC榮譽院士榮銜予7位人士，表揚他們對推動職業專才教育以及社會發展的卓越貢獻。

發展局局長黃偉綸擔任典禮的主禮嘉賓，7位人士獲頒榮譽院士，包括中華電力有限公司總裁蔣東強工程師、香港鐵路有限公司行政總裁金澤培博士、其士國際集團有限公司主席兼董事總經理郭海生先生、德萊建業集團有限公司主席及執行董事林健榮測量師、

華彩集團有限公司主席兼創辦人史立德博士、美好國際控股有限公司主席兼行政總裁謝鴻強先生及伯恩光學（香港）有限公司總裁楊建文博士。

VTC主席戴澤棠感謝各榮譽院士對推動職專教育的貢獻，他表示職業專才教育是為社會培育多元技能人才的關鍵，VTC致力為年輕人及在職人士提供優質及適切的職業專才教育培訓，助他們掌握專業知識和技能，發揮所長。

而在業界的支持下，VTC Earn & Learn職學計劃及職場學習及評核等計劃都獲得僱主和學員的積極參與，為學生投身行業作好準備。他表示，VTC將繼續提升課程的應用及數碼元素，加強多元升學途徑，深化與政府及業界的協作，為社會及行業的可持續發展，培育新一代專才。

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責任編輯：鄺嫻