【移民潮】第三季永久離港為由提取強積金宗數達9300宗　涉款逾26億元

▲ 上季以「永久離港」為由提取強積金的金額涉及金額26.04億元，按年升52.8%，按季則升24.3%。（資料圖片）

積金局發表第三季季報，今年第三季以不同理由 (包括退休、提早退休等 ) 提取強積金的申索總數為63,600宗，較對上一季上升6%，當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為9,300宗 ，較上一季的8000宗增加16%。

若以金額計，上季以「永久離港」為由提取強積金的金額涉及金額26.04億元，按年升52.8%，按季則升24.3%，是2014年季度報告有相關數據以來新高。

積金局︰申索個案並不等同移民個案

積金局發言人指出，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然2020年第四季至2021年第三季的申索數目較 2019年第四季至2020年第三季的數目有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。另外，發言人重申以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)或移居內地生活。

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責任編輯：袁澍