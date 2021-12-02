【軒公敲碗】梁祖堯爆初見軒仔只穿泳褲　張敬軒親教七仙羽吟詩

▲ 七師傅以東方不敗造型出場。

張敬軒網上綜藝節目《軒公敲碗》日前播出第三集「軒公不設防」，節目一上架，便立即成為熱門影片，隨後一日內，更由熱門影片的第三位躍至第一位！軒仔除了孖住梁祖堯及強尼做主持，節目後半部更請來七仙羽特別嘉賓，笑料百出。

節目成為熱門影片第一位後，今日再有絕密製作花絮流出。在介紹七師傅出場時，節目播放了一段七師傅化身「東方不敗」的造型，氣勢不凡，不過流出的花絮片段中，七師傅的造型卻被軒仔形容為「濟公托世」，爆笑度滿分。

節目上半部，軒仔跟梁祖堯及強尼一邊飲酒、一邊吹水，三人由認識經過、訪問及被訪工作等話題開始，及後又齊齊討論上一代及當代的娛圈女神，無所不談。

▲ 四人大爆娛圈趣聞。

原來軒仔跟梁祖堯是因蔡卓妍一次的「奧運會」主題生日會而認識，梁祖堯當日以跳水運動員裝束現身，祖堯說：「我只着了一條泳褲。」軒仔笑說：「當時他身型好好多。」及後軒仔又大讚強尼是當代主持中最出色的一位，更說起自己以往被訪的不快經歷。

隨後話題一轉，三人大談自己心目中的「娛圈女神」，軒仔的近代女神是郭奕芯；梁祖堯則是薛凱琪；強尼則選蔡卓妍。

不過說到最近的熱爆女神，梁祖堯則以「美貌與智慧並重、穿越時空」去形容，軒仔更補上一句：「跨越三界。」強尼更說她是「橫空隔世」，七師傅隨即以一襲黑色低胸的one piece裙登場。

▲ 軒仔又指七師傅以濟公。

七師傅登場後大放笑彈，隨了為軒仔賜名「柴灣Super J」，又更多次向他「求婚」，令出名反應快的軒仔措手不及、哭笑不得。

彩蛋安排在片尾播放，軒仔提議要跟七師傅來一場Battle，「因為你嘅語言係你魅力之一，你用你嘅mood、你嘅感情去朗誦一次『遊子吟』。」

七師傅立即朗誦起上來，說到「遊子吟」的作者孟郊的「郊」字時，坐在旁邊的軒仔已忍俊不禁，在讀完「誰言寸草心」的「寸」及「心」後，軒仔十分用心指導師傅的發音，七師傅亦有努力學習，最後成功正確發音，軒仔亦表示安慰，最後節目在一片歡笑聲中圓滿結束。

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