張建宗再覓新工　出任港大客席教授

▲ 張建宗在今年6月離開工作49年的政府。（經濟日報資料圖片）

前政務司司長張建宗曾言，可以打領呔上班就興奮，在出任勞工及福利局局長9年間，未有領取過一天假期，是出名熱愛工作之人。年屆71歲的他，在離開政府後也不言休，明日起就有新工作。

張建宗離開政府接近半年，他上月中曾為港大擔任兩次嘉賓講者，其中一場是在社會科學院的講座上，就人口和可持續發展發言。至於新工作也與港大社科院有關，就是擔任客席教授。

前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，有關工作不會損害或削弱，政府履行職能表現，也不會令人有合理理由相信、關注或引致公眾觀感，認為可能會損害或削弱，政府履行職能表現，而且不會引起人擔心，張建會有延取報酬或利益、產生負面觀感令政府尷尬。

不過，張建宗也要面對規限，就是不應直接或間接，參與競投任何由政府委約的項目、研究或調查，在講課或其他活動上，也不應表達任何與他出任司長相關，而可能令政府尷尬的內容。

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