【冬日在寂寞】馮允謙+譚旻萱擦出火花　Jay問Mandy有否讚Edan靚仔

▲ JayFung邀請「E女郎」譚旻萱（Mandy）任MV女主角

「唱作王子」馮允謙（JayFung）邀請人氣MV女神「E女郎」譚旻萱（Mandy），擔任今年壓軸新歌《冬日寂寞考》MV女主角。鏡頭前JayFung送小禮物又唱情歌氹Mandy開心，鏡頭後卻大翻轉，Mandy不停讚JayFung靚仔，氹得他甜笑騷出腰果眼。

身材高佻的Mandy，令JayFung一度懊惱，因為高度相約，埋位前問Mandy：「你可唔可以唔好著高踭鞋？」笑言埋怨導演找了一位高妹與他拍MV，爽朗的Mandy立即除鞋，非常搞笑。

JayFung新歌《冬日寂寞考》顧名思義在冬季面對寂寞來襲的考驗，MV女主角Mandy是女明星，入住酒店隔離，加上情傷，心情極差，終日借酒消愁，演服務生JayFung為她每日送餐時送上小驚喜，又唱歌又送心意咭氹她開心，冧招百出。

▲ Jay酒店服務生，Mandy飾演大明星入住酒店隔離。

JayFung笑說：「我在MV飾演酒店Bellboy（服務生），Mandy飾演大明星入住酒店隔離，因為失戀成日飲酒，我睇唔過眼佢飲的酒太渣，所以請佢飲靚嘢！」

得知Mandy喜歡打籃球後，JayFung立即邀她切磋球技，還建議拍成節目。雖然未落場打波，二人已見默契，拍攝十幾小時後已凌晨，除了靠熱咖啡提神，就算不用埋位都在旁為對方打氣。

▲ 鏡頭後Mandy落力在旁講笑話和狂讚JayFung靚仔。

Mandy的角色被隔離，主要在房內拍攝，而JayFung在房外，大部份時間沒有對手戲，鏡頭後Mandy落力在旁講笑話和狂讚JayFung靚仔，讓他保持開朗狀態。同樣當Mandy埋位時，JayFung在旁聲演對白幫她入戲。

JayFung坦言：「Mandy第一次讚靚仔時我信，但講多幾次就有啲懷疑。」他笑問Mandy：「你同Edan（呂爵安）拍MV時係咪都有讚佢靚仔？」Mandy大笑解釋：「我有望住他講，但我唔敢望住你講，因為我對住你真的怕醜。」讓JayFung哭笑不得。

最新影片：炎明熹訪問