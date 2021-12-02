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【異常炎熱】9月至11月天氣溫暖平均達26度　有紀錄以來同期第三高

社會 17:03 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

9月至11月天氣溫暖平均達26度，屬有紀錄以來同期第三高。（資料圖片）

炎熱天氣日數攀升，天文台今日（2日）指，今年9月至11月的秋季溫暖，平均氣溫達26.0度，是有紀錄以來同期的第三高。11月本港陽光充沛，雨量較少，總日照為233.3小時，較正常值172.3小時多約百分之35。

由於華南大部分時間受乾燥東北季候風支配，11月只錄得5.8毫米雨量，約為正常值39.3毫米的百分之15。今年首11個月的累積雨量為2 287.6毫米，較同期正常值2,402.4毫米少約百分之5。

氣溫方面，11月平均為22.4度，接近正常值的22.2度。由於2021年9月異常炎熱，今年9月至11月的秋季遠較正常溫暖，平均氣溫達26.0度，是有紀錄以來同期的第三高。

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記者：陳麗娜

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