【異常炎熱】9月至11月天氣溫暖平均達26度　有紀錄以來同期第三高

▲ 9月至11月天氣溫暖平均達26度，屬有紀錄以來同期第三高。（資料圖片）

炎熱天氣日數攀升，天文台今日（2日）指，今年9月至11月的秋季溫暖，平均氣溫達26.0度，是有紀錄以來同期的第三高。11月本港陽光充沛，雨量較少，總日照為233.3小時，較正常值172.3小時多約百分之35。

由於華南大部分時間受乾燥東北季候風支配，11月只錄得5.8毫米雨量，約為正常值39.3毫米的百分之15。今年首11個月的累積雨量為2 287.6毫米，較同期正常值2,402.4毫米少約百分之5。

氣溫方面，11月平均為22.4度，接近正常值的22.2度。由於2021年9月異常炎熱，今年9月至11月的秋季遠較正常溫暖，平均氣溫達26.0度，是有紀錄以來同期的第三高。

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記者：陳麗娜