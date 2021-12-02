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【詐騙犯罪】偵破洗黑錢集團拘捕14人　涉額約3億元

社會 17:21 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

警方今日表示，偵破一個洗黑錢集團，拘捕14人，透過60個戶口清洗約3億港元。（曾秋文攝）

警方今日（2日）表示，偵破一個洗黑錢集團，拘捕14人，透過60個戶口清洗約3億港元。

財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示，根據情報指一個有黑社會背景的本地洗黑錢集團，涉嫌透過金錢利誘他人開設個人和公司銀行戶口，再用戶口清洗本地和海外的詐騙案犯罪得益，集團成員會迅速將黑錢轉走。由去年1月至本年11月期間，透過60個戶口清洗約3億港元，包括網上情緣、電話和投資騙案，涉及共4000萬港元。

宋家煒指出，涉案集團運作約1年半，其中4人是主腦和骨幹成員，一人在油麻地一間賓館任職經理，他們透過賓館地址作為收取傀儡戶口信件。而涉及本港的詐騙案共24宗，其中一宗損失最高金額受害人為66歲退休人士，被騙徒來電訛稱是內地官員，騙取1000萬元。

警方在昨日（1日）展開代號「銀斧」行動，搜查全港多處地點，包括油麻地一間賓館，拘捕11男3女（20至59歲），其中4人是集團主腦和骨幹成員，全部有黑社會背景，另外10人包括外籍和非華裔人士，行動中檢獲多張銀行卡、文件和手機，以及凍結7000萬元懷疑犯罪得益。

警方今日表示，偵破一個洗黑錢集團，拘捕14人，透過60個戶口清洗約3億港元。（曾秋文攝）

 

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記者：曾秋文

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