【舉杯暢飲】倪晨曦珍惜二人世界　欣宜享受把酒談心Ansonbean感恩今年豐收

▲ 倪晨曦（Elva Ni）、鄭欣宜（Joyce Cheng）及她的師弟Ansonbean齊齊出席活動。（大會提供）

為慶祝一連串的節日活動，香檳品牌更邀請了倪晨曦（Elva Ni）、鄭欣宜（Joyce Cheng）及她的師弟Ansonbean出席雀躍歡騰活動，於12月的首日，在Faye頂層一同感受節日氣氛。

熱愛美酒佳餚的「女神」欣宜最近頻頻到朋友家大派廚藝及聯誼，除分享美食外，她表示最享受一定是飯後的喝酒談心環節，喜歡與朋友相聚分享，更透露自己有時會酒後吐真言，而且每年節日都會令她回味在外國讀書的生活片段。

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而Ansonbean於上星期剛過生日，他表示今年的聖誕已經安排了數個派對，相信有很多機會品嚐香檳及不同的美酒，亦笑道希望跟姐姐（欣宜）一起飯聚喝酒，Ansonbean更感恩今年是豐收的一年，能夠與欣宜合作是他最難忘的事。

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另一位高貴時尚女神Elva則非常高興得到品牌的邀請，自稱雖然有了自己家庭後少了跟姊妹開派對狂歡，但同樣地更珍惜跟老公二人世界約會及燭光晚餐的機會，會悉心打扮並以美食美酒去增添甜蜜浪漫的節日氛圍。