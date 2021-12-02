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【違規僭建】涉不遵從清拆令拆僭建物　2名業主被判囚14天　

社會 17:35 2021/12/02

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兩名共同業主屢不遵從清拆令被判緩刑監禁。（資料圖片）

屋宇署今日（2日）表示，2名共同業主不遵從清拆令，上周在九龍城裁判法院被判入獄14天，緩刑24個月。

有關命令涉及一個位於九龍城必嘉街一幢商住大廈的天台搭建物，面積約38平方米。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該2名業主發出清拆令，但有關業主沒有履行清拆令，故於2015年遭屋宇署提出檢控，並在九龍城裁判法院被定罪及罰款共約6000元。有關業主仍不履行清拆令，該2名業主於上月24四日在九龍城裁判法院再次被定罪及被判監禁。
　　 
屋宇署稱，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。

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責任編輯：余思嵐

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