【聖誕2021】太古坊糖廠街白色聖誕市集3大打卡熱點 聖誕霓虹燈+西班牙糖果工作坊

▲ 太古地產「白色聖誕市集」2021一連四日於糖廠街舉行！

聖誕前夕，不少聖誕市集現已開鑼！太古地產的白色聖誕市集闊別兩年，今年終於回歸！聖誕市集以「聖誕老人奇幻工廠」為主題，由即日起至12月5日於太古坊糖廠街舉行，讓大家一同感受聖誕氣氛，而市集所籌集的善款更會全數撥捐「愛心聖誕大行動」。

太古地產指今年白色聖誕市集有三個打卡熱點，包括「聖誕滾輪」、「飄雪齒輪」和「沖天聖誕飛車」。另外還有「聖誕留聲咭」、30個聖誕精品攤檔、聖誕工作坊、現場表演及娛樂節目，以及由香港東隅酒店、糖廠街餐廳enoteca及糖廠街市集特定商戶的外賣聖誕美食及飲品。

▲ 太古地產「白色聖誕市集」以「聖誕老人奇幻工廠」為主題。（圖片由太古地產提供）

打卡熱點

1. 聖誕滾輪：現場會有聖誕老人在單輪車上與大家合照，於市集期間捐款港幣$50即可與聖誕老人合照「即影即有」，所得的捐款會全數撥捐「愛心聖誕大行動」。

2. 飄雪齒輪：市集入口設有一個大型聖誕齒輪組，會不定期噴射雪花，大家可以拍照記下漫天飄雪的一刻。

3. 沖天聖誕飛車：飛車會發出甜蜜氣味，空氣中會有煙霧效果。

4.聖誕精靈員工證：多盛大廈一樓大堂設有精靈招聘區，大家可以即場製作印有姓名及相片的精靈員工證。訪客只需在活動宣傳期間讚好及分享活動的Facebook或Instagram專頁，即可免費印刷員工證，或捐款港幣$20，即場製作一張。

5. 聖誕留聲咭：訪客可以在聖誕精靈員工證製卡機旁的留聲機錄下聖誕祝福，留聲機會製作出一張發聲的聖誕卡，大家可以在卡上寫上祝福。在市集舉行期間，大家只需捐贈港幣$10，便可帶走聖誕留聲咭。

6.天降糖果盒：只需出示精靈員工證或購買餐飲套票，即可拉動詢問處旁的糖果機，換領糖果一盒。

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精選活動

1. 聖誕精品攤檔：太古地產指這次市集的攤檔經一輪的公開招募後，由太古地產員工選出，當中會有三十多個零售攤檔，種類包括聖誕裝飾品、護膚產品、糖果及零食、家居擺設、首飾及飾物至小童及寵物用品，商品售價為港幣$50至$300元。

2. 聖誕工作坊：市集會提供四種工作坊，大家可以製作聖誕禮物，工作坊包括聖誕霓虹燈、西班牙糖果、幼彩泡泡芭及環保木油繪。大家可以即場報名參加，名額有限，先到先得，參加費用為為港幣$40至70，所有收益會撥捐慈善用途。

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3. 聖誕現場表演節目：今年市集的表演嘉賓包括唱作歌手陳蕾及吳林峰，「愛心聖誕大行動」愛心大使 Crisel Consunji以及爵士名伶李安琪。另外會有踩高蹺、雜技以及扯鈴表演，還有聖誕老人與精靈們的聖誕巡遊、音樂表演以及樂器表演。

4. 聖誕節日美饌：太古地產指今年聖誕有香港東隅酒店、糖廠街餐廳enoteca及糖廠街市集特定商戶製作的美食及飲品。美食包括火雞肉丸、芝士雪球及OmniPork煎餃等。

飲品則有熱紅酒、朱古力以及啤酒Bao Beer等。大家可以港幣$50餐飲套票於市集內指定餐飲攤位換取外賣餐飲，部份收益撥捐慈善用途。

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市集活動詳情：

日期：2021年12月2至5日（星期四至星期日）

時間：12月2-3日：中午12時至晚上8時，12月4-5日：下午1時至晚上7時

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街及多盛大廈及電訊盈科中心一樓辦公室大樓

入場費：免費入場

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記者：蕭雅文