【車主留意】房委會停車場明年月租凍結收費　時租每小時加1元　

▲ 房委會轄下停車場明年調整時租收費。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組今日（2日）開會，通過明年維持轄下停車場的現行月租收費不變，但時租收費會按每小時上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則加5元。

房委會發言人稱，每年檢討轄下停車場收費，新收費獲通過後在翌年元旦起生效。在檢討停車場收費時，房委會已參考當時市場上其他公營機構和同類私營機構停車場的收費，使收費維持在市場水平。

房委會停車場的私家車泊位，月租收費分為3個層級。其中不設任何折扣優惠的第一層級，私家車固定泊位的月租收費不變，即有蓋泊車位1,640元至2,890元；露天泊位1,350元至2,390元。輕型貨車泊位方面，有蓋泊位月租3,140元；露天2,420元。

時租收費方面，按房委會市場調查顯示，現時私家車、輕型貨車及電單車泊位的時租收費，以及私家車「日泊」和「24小時泊」收費，普遍低於大部分私營停車場收費。為貼近巿場水平，房委會宣布明年起所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊位，時租收費上調1元；私家車「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。

至於現時電動車於時租泊位充電期間，可享最多兩小時免費泊車；但房委會決定明年起取消優惠，而電動車充電期間，則毋須繳付充電費。

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記者：吳卓峰