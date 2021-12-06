【幼兒教學法】蒙特梭利瑞吉歐與高廣度特色　一文睇清幼稚園3大教學法

▲ 蒙特梭利、瑞吉歐與高廣度教學法各有特色。

香港各大幼稚園都高舉以兒童為中心的旗幟，有些說自己用蒙特梭利（Montessori），有的說用高廣度教學法（High Scope），有的說用瑞吉歐（Reggio Emilia），還有華道夫（Waldorf），主題教學法（Thematic Approach），螺旋式教學法（Spiral Approach）等。究竟以上的幼兒教學法有何不同，以下一一給你解釋：

1. 蒙特梭利（Montessori）

來自意大利的蒙特梭利教學法為香港最受歡迎的教學法之一，根據國際蒙特梭利協會，列出以下教學特色：

跨年齡的教室，由2歲半至6歲的孩子混合上課，由大帶小，令孩子打成一片。

主動權在學生手上，他們可從規定的選項中選擇活動。

學生不從教師口中，而是從使用中學習概念，即是「寓遊戲於學習」，而不是「spoonfeed填鴨式」學習。

採用特殊的教學材料，這種教材是蒙特梭利專為兒童設計的，為這種教學法的一大特色。

一個結構主義「發現」模式，一切「學問」，都是由學生「發現」出來的，所以學生會更投入學習。

有至少一個接受過蒙特梭利教育專業培訓的教師。

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2. 高廣度教學法（High Scope）

來自美國的高廣度教學法的特色為：

以孩子為主導，不是以老師為主導。

強調學習過程要：1.計劃（Plan）；2.實踐（Do）；3.檢討（Review）。任何一種學習，都必需要具備以上三步曲，才算是高廣度。有了這三步曲，學習才會有進步。

3. 瑞吉歐（Reggio Emilia）

來自意大利的瑞吉歐教學方法的特色為擁抱大自然：

視環境為小孩子的第二位老師。

校舍設計與大自然結合，有陽光及偌大的窗戶。

讓孩子利用圖畫、相片表達所學知識。

1991年獲Newsweek評為世界十大最佳學前教學法之一，此教學法之特色為生活化而「寓學習於遊戲」，例如老師會請孩子取飼料餵雞，讓孩子樂在其中。

下一篇文章，將會解釋主題教學法和螺旋式教學法，冀能讓家長更留意小朋友的學習方法，亦運用於日常生活的家庭教育當中，令他們於早教階段更願意主動學習和吸收知識。

文章由牛津幼兒英語授權轉載

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