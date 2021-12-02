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【聖誕2021】試當真+小薯茄+FHProduction朗豪坊開騷　與張天賦+湯令山+KOLOR跨界合作

娛樂 18:15 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing音樂企劃。（大會提供）

由朗豪坊聯同音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的Shuffle & Repeat舉辦的「朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing音樂企劃」現已正式開催，繼現場精心搭建的模擬聖誕演唱會舞台後，數場《CLS聖誕騷》會於12月舉行。

是次音樂企劃的重頭──由三大人氣網絡平台 試當真、小薯茄及 FHProductionHK ，聯同一眾人氣歌手及樂隊包括張天賦（MC）、湯令山（Gareth.T）及KOLOR，破天荒跨界合作，製作3首不同風格的聖誕歌。

他們並將分別於12月3日及12月5日起於朗豪坊及三台各自的Youtube平台正式登場，及12月6日於音樂串流平台上架，讓你隨時隨地都可以三曲循環播放。

RubberBand+ToNick首合作　用音樂探索香港風景

（大會提供）

三個唱作團隊亦會分別於12月9日、11日及18日在朗豪坊舉辦三場《CLS聖誕騷》，親臨獻唱與現場觀眾提早慶祝聖誕。此外，特別場邀請了人氣樂隊RubberBand聯同唱作歌手吳林峰壓軸現身。

只需登記成為LP CLUB會員，於指定換領期間在朗豪坊即日消費滿1,000元，（最多接受3張不同商舖機印單據），即可換領VIP Pass兩個，讓你與朋友直入《CLS聖誕騷》VIP觀賞區。

（大會提供）

【叱咤樂壇】造星幫Edan+MC+Mike三分男新人獎天下　炎明熹張蔓姿成女新人獎大熱

最新影片推介：炎明熹專訪

INFO

地點：朗豪坊

試當真 - 陳苡臻 (Jessica) x 湯令山 (Gareth.T)  
日期：12月9日（星期四）
時間：晚上7時30分

FHProductionHK - 藍仔頭 x 張天賦 (MC)
日期：12月11日（星期六）
時間：下午5時30分

小薯茄 - 麗英 x 程人富 x KOLOR
日期：12月18日（星期六）
時間：下午4時30分

RubberBand x 吳林峰
日期：12月18日（星期六）
時間：下午6時正（特別場）

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