【港鐵延誤】銅鑼灣有列車門「失蹤」　港島綫灣仔至鰂魚涌站列車暫停服務【不斷更新】

▲ 銅鑼灣站有列車車門飛脫。（讀者提供）

放工人士留意，港鐵銅鑼灣站有列車出現罕見故障，根據網上圖片，出現故障的是在銅鑼灣站往堅尼地城方向的列車，涉事車門疑「失蹤」。灣仔站至鰂魚涌站列車暫停服務。

【18:30】

列車目前可到鰂魚涌站，來往灣仔至鰂魚涌站服務暫停；來往堅尼地城至灣仔站及鰂魚涌至柴灣站維持4分鐘一班車。故障列車現時停在銅鑼灣站 2 號月台，港鐵人員正在處理，預計需要一段時間進行修復工作。

同一時間，港鐵中環站外行人路塞滿人群。

▲ 中環巴士站及的士站大排長龍。（讀者提供）

【18:15】

港鐵指，灣仔站至太古站暫停服務；堅尼地城至灣仔站4分鐘一班車；太古站至柴灣站4分鐘一班車。從事金融業的黎小姐於中環上班，進入港鐵站遇上宣布服務暫停好到站，她說感到非常無奈，已立刻上地面轉乘其他交通工具，但巴士站及的士站均已大排長龍，苦笑形容是「人車共塞」。

【18:00】

港鐵表示，由於銅鑼灣站有列車出現故障，現時港島線來往方向的列車服務受阻，請乘客為行程預留充裕時間。

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▲ 中環巴士站及的士站大排長龍。（讀者提供）

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記者：伍瑋瑋