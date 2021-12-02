【封區檢測】美國返港28歲女子初步確診涉及L452R變異病毒株　觀塘安田邨安健樓納圍封強檢

政府今日(2日)封區檢測，一名28歲女病人初步確診，涉及L452R變異病毒株，其所居住的觀塘安田邨安健樓晚上7時起被列入限制與檢測宣告。

政府指，個案涉及一名28歲女病人，居於藍田安田邨安健樓。她於11月20日前往美國，離港前於11月18日進行病毒檢測結果呈陰性。她於12月1日由美國經航班SQ007抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測結果呈陽性，並出現病徵。病人的Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株(N501Y和E484K則呈陰性)。

她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓工作，最後上班日期為11月19日。她於6月23日及7月14日於香港接種2劑復必泰疫苗。因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚會將病人於香港居住的大廈，藍田安田邨安健樓作出限制與檢測宣告。同時，她於潛伏期在港的工作地點和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。



另外，就早前公布涉及變異病毒株Omicron的輸入個案(編號12,433)，中心匯報個案的最新調查進展。根據中心的最新流行病學調查資料，16名於香港國際機場工作的員工已被列為個案的密切接觸者，須於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫。個案曾於機場逗留的地區已完成消毒，中心在相關地區進行消毒後採集共13個環境樣本，化驗結果全部呈陰性。



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記者：蘇文軒