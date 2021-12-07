聖道迦南 注重英語教學　學生成材 閃亮展翅高飛

位於觀塘區的基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱迦南）成立於2003年，是以英文為主要教學語言的基督教直資男女中學。在全球一體化的教育趨勢下，迦南早已洞悉英語教學的重要性，多年來致力營造優質的英語學習環境，鼓勵學生開拓國際視野，並積極發展學生在語言、公民意識及文化認知的能力，裝備學生成為優秀的世界公民，讓學生閃亮高飛。



教與學相輔相成，除了優良的師資及校園配套外，學校採取多元化的語言學習活動，更突破課室及校園的界限，提升學生學習語言的興趣。徐校長以中一新生銜接課程為例，「為了令中一新生更快適應迦南的英語教學環境，學校提供跨學科的英語課，讓學生學習共通的英文詞彙。」

▲ 徐校長樂於與家長們近距離接觸，讓他們感到學校的溫度。

徐校長強調，迦南相當重視中一新生的銜接，特別是小學以中文為主要教學語言的新生，學校會在開學前安排中一新生參加為期一周的「模擬課程」，內容包括不同學科的簡介、學習技巧的分享等，又會依照平日學校上課模式進行模擬早會、模擬課堂等，所有模擬活動均以英語進行，其中英語科由「以英語為母語」(NET)的外籍教師任教。



營造英文氛圍提高學習興趣



語言要學以致用才能事半功倍，迦南在日常教學中多管齊下，以營造濃厚的英語學習環境，例如每星期設有「英語日」，務求讓學生在課堂外也能以英語溝通。此外，學校每月會舉行多次全校性英語活動，提升學生學習英語的興趣。

▲ 外籍老師負責教授校本課程Active English，提升學生的理解及閱讀能力。

學校更設有英語學習角，提供不同英語學習遊戲及活動讓學生參加，亦安排外籍英語老師定期為每位學生進行口語訓練，以增強學生英語表達的能力和信心。



境外交流增強英語溝通能力



迦南近年更取錄非華語學生，現時非華語學生的比例佔全校學生8%。徐校長表示，非華語學生來自不同國籍，文化背景不同，習俗也有所不同，除了有效促進學校的共融文化外，非華語學生能增加本地學生以英文溝通的機會，本地學生也可以帶動非華語學生認識中華文化，互相學習的成效更佳。



除此之外，徐校長分享，學校參加國際文化交流計劃（簡稱AFS），每年邀請外國交流生到校學習一年，互相交流及認識不同國家的歷史文化，這也能提升本地學生的英語溝通能力。徐校長補充：「過去迦南曾招待來自德國、奧地利等地的學生，他們甚至獲邀到我校學生的家庭暫住，透過日常生活認識彼此的文化。」

▲ 過往迦南舉辦不少海外交流團，更與澳洲學校結成姊妹學校。

▲ 過往迦南舉辦不少海外交流團，更與澳洲學校結成姊妹學校。

迦南更與澳洲的中學（Tyndale Christian School和Broughton Anglican College）結成姊妹學校，每年舉辦為期兩星期的交流團，讓學生前往當地體驗外國的課堂及生活，增長見識。



跳出學校開拓國際視野



要實踐全人教育裝備學生成為世界公民，營造豐富英文語境是基礎，還要擴闊國際視野。徐校長表示，迦南一直鼓勵學生跳出課室，每年都舉辦海外交流團，即使過去受疫情影響暫時停辦，教學團隊也全力以赴，透過不同的本地團及校內活動，增廣學生的見聞。

▲ 加拿大遊學團

▲ 帶領學生到訪新西蘭的雪山

徐校長舉例指，校內的活動相當多元化，學校每年舉辦「國際文化周」，過去曾以韓國、西班牙等為主題，讓學生在活動中親身體驗不同國家的特色小食及飲品、欣賞民族表演等。此外，學校又會舉辦「探索迦南」活動，挑選來自不同的興趣小組、學會和校隊的學生，讓他們共同協作，設計體驗活動，以培養校園領袖。「既豐富校園生活，也鼓勵學生從中自主學習，啟發無限創意。

▲ 「國際文化周」曾以韓國，西班牙等國家為主題，讓學生體驗不同的語言及文化。

▲ 「國際文化周」曾以韓國，西班牙等國家為主題，讓學生體驗不同的語言及文化。

入學面試以英文為主



由於聖道迦南書院屬於直資中學，因此學校不會參加中學「統一派位」階段，而是由學校自行收取學生。為了令更多家長了解學校教學特色及收生準則，迦南已於2021年11月20日舉辦首場升中講座。講座成功吸引家長踴躍報名，甚至全場爆滿，有家長表示透過簡介會已感到迦南教學團隊的熱忱，並形容迦南是一間「有溫度的學校」。



徐校長在講座上分享面試內容及心得，面試內容包括朗讀中、英文文章，並與老師進行對談，面試語言以英文為主，廣東話為輔。徐校長特別提及注重學生的品行，例如會觀察學生是否具備自信及面試時面帶微笑，回答問題時會否仔細聆聽後在禮貌地作答，「我們只要求面試者對學校有基本認識，不要過份操練例如背誦面試內容，面試時也不要有東張西望等過多小動作，或在場外大聲喧嘩等。」

▲ 迦南於上月舉辦升中講座，吸引家長踴躍報名，全場爆滿。

至於儀容方面，建議可以穿上整齊校服，或以樸素打扮即可。徐校長強調「沒有最好的學校，只有最適合的學校」，因此除了進行學生面試外，學校也會與家長面見，希望讓家長更深入了解學校的教學理念，亦讓老師從中了解學生的學習態度，貫徹家校合作的初衷。

▲ 迦南定期舉辦家長講座及同樂日，藉此加強家校合作及促進親子關係。

基督教中國佈道會聖道迦南書院

2022-23年度中一入學申請現已接受報名: https://bit.ly/TP_S1_admission



升中講座日期：12月12日

時間：下午2:00 – 4:00

網上登記: https://bit.ly/3d99Mf7



（資料由客戶提供）