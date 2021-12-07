【生命鬥士】癌末剩數個月壽命活近一年　90後女生繼續追夢盼過30歲生日

▲ Tiffany希望以自身經歷鼓勵病友。

「就算是病人，都可以有夢想。」兩年前，年僅27歲的Tiffany確診子宮頸癌2B期，經歷過漫長化療電療，原以為雨過天晴，醫生卻發現她體內的癌細胞開始擴散，推斷可能只剩下幾個月命。得知這個消息後，Tiffany沒有急於尋求標靶藥治療，或是活在一片愁雲慘霧中，反而是如常生活，做自己喜歡的事，更毅然投入新工作，追尋夢想。

▲ 面對末期癌症，Tiffany選擇勇敢面對。（湯致遠攝）

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眼前的Tiffany年輕、漂亮，散發自信，看起來跟「病人」二字沾不上邊。然而去年她正經歷痛苦的化療期，無奈辭去在初創企業的工作，又因化療副作用全身乏力，終日只能臥床，無法進食，短短一個多月體重就暴跌5公斤，大腿骨甚至瘦到現形，生活起了180度轉變。

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在完成電療及化療後，Tiffany一直慢慢康復中。直到去年11月，醫生從她體內的淋巴、肺部位置發現可疑陰影。今年1月她再做檢查，醫生判斷癌細胞已擴散，若不進行化療及使用標靶藥，壽命可能只有幾個月，一定不多於一年。

如果我延長一年命，但那一年狀態都是如此，倒不如我痛痛快快，我覺得自己健康的狀態下生活多數個月。

儘管如此，Tiffany並非採取放棄態度。相反在這段時間，她比以往更積極，除了接受中醫治療外，每個禮拜她會跑3至5公里路，維持嚴格飲食習慣，約半年就做一次檢查，確保身體狀況如常。

▲ Tiffany希望以自身經歷鼓勵病友。（湯致遠攝）

而她更做了一個大膽的決定，就是加入保險業。Tiffany在數年前買下的保險，足以應付生病期間所有醫療費用，她亦希望以自身經歷，引起更多人及早關注可能會面對的風險，同時印證「患病也可追夢」的想法：

我想用我的個案接觸到有需要的人，無論一個好、十個好，只要我這個故事令他得到鼓勵，我已覺得很足夠。

我都可以踏出我新的一步，無論我行得有多遠，起碼我做了。我到這一刻，我都很享受我的工作。

患病不等於要放棄人生，不等於要放棄工作。只要你肯一步一步來，你也可以做出改變，去行自己想行的路。

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除了男友、家人外，Tiffany在確診初期只有跟幾位密友提起病情，不想將軟弱一面對人分享，反而是證實末期之後，她的心態有很大轉變，不再介懷別人看法：

我現在不是有東西未做而很想做，而是很想看看自己能做多少。因為處於末期是沒有框架，人生已經不用在意別人看法，憂慮日後生計，所以我做事是更大膽。

現時Tiffany毫不吝惜在網上分享抗病經歷，她認為年輕癌症病人是較易被忽視的一群，故此想讓同路人圍爐取暖：

由我自己在有生之年，告訴你癌症是怎樣一回事，至少在我身上，我是如此去面對，會有這些後遺症，而我是如何去處理，我希望將整個過程展示給別人看。我未必能給予援助，但至少你會知道原來有同一樣人，經歷同一樣的事。

這些心靈上的慰藉很重要，最重要是知道原來有人跟你一樣，你不是孤單一個。

▲ Tiffany患病後，家人、特別是媽媽的支持成為她抗病的動力。（受訪者提供）

「感恩」也許是支撐Tiffany度過挫敗的關鍵。問到為何可以積極面對病魔？她認為自己是「此生無憾」：

我在27歲那一年患病，第一個念頭是慶幸自己能找到喜歡的工作，有好家人、朋友及男友陪伴。沒有事情真正缺乏，很感恩及滿意生活狀態。

▲ Tiffany的29歲生日。（受訪者提供）

採訪當日，距離Tiffany的30歲生日還有兩個月，她直言很想迎接這一年的生日：

我以前覺得30歲是一個很老的年紀，一直都覺得不想這麼快30歲，但去到這一刻，我是很期待這個30歲。

醫生曾經表示，我可能真的未必過到30歲，但現在我一步步走近，我覺得每一日都是勝利。30歲是一個勝利里程碑，不知道自己是否可以過到30歲、40歲…但今年是期待。

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記者：陳昊淋