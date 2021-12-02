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【港鐵甩門】港鐵銅鑼灣站列車車門飛甩　專家料有3原因致車門鬆脫

社會 19:40 2021/12/02

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列車車門飛脫。

今日(2日)傍晚約6時，港鐵有列車在港島綫銅鑼灣站)6時許出現故障，列車車門懷疑在行駛途中飛脫，港鐵證實事件，並指暫時無受到報告有乘客受傷。香港機電工程商聯會會長潘樂祺估計，車門鬆脫的可能原因有三個，一是高速運行下車門受壓過多、二是車門接駁位置零件鬆脫、三是車門撞到異物。

港島綫灣仔至鰂魚涌站列車暫停服務情況，即看:【下一頁】

他分析指，車門受壓過多的機會最少，因為港鐵車廂內有保持鮮風循環，行駛時車廂內屬於正壓，車門不會因此承受太大的壓力。他又指，如車門在高速運行的狀態下飛脫，車門理應破壞牆壁並反彈至車廂，但按網上圖片觀察，車廂內外損傷有限，相信事件發生時，車速理應不快。

至於車門接駁位置零件鬆脫，和車門撞到異物的機會均等，他個人估計，車門撞到天花跌落的機電設施機會較大。

他建議市民，乘搭港鐵時，盡量不要「挨」住車門，「但繁忙時段就無辦法啦」。

有消息人士透露，港鐵職員正派員沿線巡查，暫時只找到一邊車門，暫未能移走列車。初步懷疑入站時撞到異物導致事件。

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記者：陳梓蔚、蘇文軒

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