【輸入個案】上周日迪拜抵港EK384共11人染Delta　衞生署不排除機艙內爆疫

▲ 上周日迪拜抵港EK384共11人染Delta，衞生署不排除機艙內爆疫

本港外防輸入新冠肺炎壓力增，就阿聯酋航空營運於11月21日由阿拉伯聯合酋長國迪拜經泰國曼谷飛抵香港的EK384航班中，先後有3個群組共11人確診，衞生署衞生防護中心表示，該11人均帶有Delta變異病毒株，當中6名病人基因排序相同，不排除涉及8宗個案的家庭群組有機會在機艙內因個人接觸及共用洗手間將病毒傳播予其他3宗確診個案。

中心認為乘搭該航班的乘客可能有較高感染風險，故會採取更審慎的檢疫及檢測安排。經該航班抵港的人士中，現有57名乘客仍在指定檢疫酒店接受檢疫，直至昨日（第11天）已進行3次檢測，結果均為陰性。中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第19天進行「雙採雙檢」，以在他們完成檢疫前進一步核實其陰性檢測結果。

該航班共有74名乘客，當中包括11宗確診個案（2宗個案乘坐商務客位，其餘9宗乘坐經濟客位），當中8宗確診個案為從巴基斯坦登機的同一家庭（個案12411、12412及12413抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；而個案12437、12438、12439、12443及12447於竹篙灣檢疫中心確診）。



另外3宗個案當中，個案12420於曼谷登機，抵港後於指定檢疫酒店檢疫期間確診。其餘2宗個案涉及一對從印度經迪拜抵港的夫婦（個案12429於指定檢疫酒店檢疫期間確診；個案12434後於竹篙灣檢疫中心確診）。

根據衞生署公共衞生化驗服務處的基因排序分析，該11人均帶有L452R變異病毒株，而今日完成的全基因組測序分析確認為Delta變異病毒株，個案12413、12420、12429、12434、12437及12438基因排序相同，顯示6名病人可能有流行病學關連。中心不排除涉及8宗個案的家庭群組有機會在機艙內因個人接觸及共用洗手間將病毒傳播予其他3宗確診個案。



由於有多名乘客經抵港檢測而確診，衞生署早前禁止阿聯酋航空營運的客機在11月23日至12月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。中心認為乘搭該航班的乘客可能有較高感染風險，故採取更審慎的檢疫及檢測安，除了4人被界定為上述確診個案的密切接觸者並已送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫外，現有57名乘客仍在指定檢疫酒店接受檢疫，中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第19天進行「雙採雙檢」，以在他們完成檢疫前進一步核實其陰性檢測結果。

另外，該航班一名乘客為本地機組人員，由於他為豁免檢疫人士，於抵港後入住指定檢疫酒店，並於11月27日已完成自我隔離，中心已將他送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫至12月12日。該航班的非本地機組人員沒有入境香港，並已離開香港。

中心已通知香港機場管理局和相關航空公司應留意外地機組人員的健康狀況和徹底消毒飛機。中心亦會確保相關指定檢疫酒店時刻遵守指定的感染控制要求。

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記者：鄧凱文