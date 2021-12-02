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【港鐵甩門】港島綫列車車門鬆脫　港鐵：月台廣告部件移位造成碰撞導致事故

社會 21:18 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐(左)。(曾耀輝攝)

港鐵港島綫今日(2日)傍晚有列車車門脫落，列車服務受阻。港鐵晚上交代事故，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐指，事故發生在下午6時，在銅鑼灣站2號月台，一列往堅尼地城列車準備入站停車時，初步懷疑有月台邊的廣告部件移位，造成碰撞而導致事故，沒有做成傷亡，港鐵十分關注事件並致歉，稍後收車會作出全面調查。

黃琨暐表示，涉事故障列車在晚上約8時50已經移離主行車線，工程人員已經進行緊急修復工作，並已檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。

港鐵稱，故障列車目前暫時放在金鐘「側線」，收車會送回柴灣車廠作出調查，工程團隊會檢視其他的廣告板，確保行車安全。

港島綫灣仔至鰂魚涌站列車暫停服務情況，即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒

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