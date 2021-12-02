【Omicron變種】曾逗留芬蘭加納韓國挪威及沙特非香港居民　周五起不准入境

政府因應Omicron變種病毒威脅全球，政府今日（2日）公布，將於12月5日凌晨零時起，指明芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯為A組指明地區，並收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。此外，政府亦會由12月8日凌晨零時起，要求所有從海外地區和台灣登機來港的轉機旅客必須持有核酸檢測陰性結果證明。

因應芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯確認發現Omicron輸入個案，政府將該等地區指明為A組指明地區，十二月五日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種及持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。



為進一步加強對轉機旅客的管理及病毒監測，政府將由12月8日凌晨零時起，要求所有從海外地區和台灣登機前往香港的轉機旅客，必須在登機來港時出示預定起飛時間前72小時內進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明。有關要求與現時以香港為目的地的抵港旅客的登機前檢測要求相同。

此外，政府亦已建議機場管理局進一步收緊轉機旅客在香港國際機場逗留期間的安排，包括加強執行在機場禁區內轉機旅客可前往的地方的感染控制措施，以及收緊需長時間等候接駁航班的轉機旅客的隔離安排，以減低與其他前往海外地區的離境乘客交叉感染的機會。



政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，落實上述措施。

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記者：蘇文軒