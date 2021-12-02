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【港鐵甩門】繁忙時間列車車門鬆脫　港鐵：衷心表示歉意

社會 21:45 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港鐵銅鑼灣站傍晚收工時間有列車車門脫落。港鐵初步調查認爲由於月台廣告部件移位造成碰撞導致事故，涉事故障列車在晚上約8時50已經移離主行車線，工程人員已經進行緊急修復工作，並已檢查相關路段確認行車安全，港島線列車服務陸續恢復正常。詳情請看：下一頁

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示， 明白事件在繁忙時段發生對市民造成不便，衷心表示歉意，又指列車門在列車與廣告牌中間的路軌邊找到，已就廣告牌加固，審慎起見列車進入銅鑼灣站要慢車行駛，今晚收車後會詳細檢查列車和月台的廣告牌，深入調查找出事故原因作適當跟進，也會檢查相關廣告牌確保安全穩固。

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記者：黃小冰

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