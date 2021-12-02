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【強制檢測】初步確診患者曾逗留　北角凱悅尚萃酒店、中環譚仔米線等場所納強檢

社會 23:58 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

北角維港凱悅尚萃酒店等場所，納入強檢名單。（資料圖片）

​政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受檢測。當中因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有12個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環會德豐大廈10樓花旗銀行、中環干諾道中21-22號華商會所大廈譚仔雲南米線北角維港凱悅尚萃酒店等場所為謹慎起見，已打疫苗者亦須接受檢測。

另外，9間學校爆發上呼吸道感染，為謹慎起見也被納入強制檢測公告。已打疫苗者會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

12月2日強制檢測公告詳情(須於12月4日或之前接受檢測)：

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

  • 中環花旗銀行（會德豐分行）-- 畢打街20號會德豐大廈10樓，今年11月4日至11月19日曾身處超過一小時的人士
  • 九龍灣金滿庭 -- 德福廣場2期6樓603號鋪，11月18日下午6時至9時期間曾身處的人士
  • 中環尚樓餐廳 -- 威靈頓街97號地下I號鋪，11月18日上午11時至下午1時期間曾身處的人士
  • 尖沙咀「杏」-- 加拿分道香檳大廈地下6號鋪，11月17日下午8時至10時期間曾身處的人士
  • 干諾道中譚仔雲南米線 -- 干諾道中21-22號華商會所大廈，11月17日中午至下午2時期間曾身處的人士
  • 中環威靈頓街「珺」-- 威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88六樓，11月11日下午1時至2時曾身處的人士
  • 尖沙咀dermes -- 北京道1號22樓，11月11日下午7時至8時曾身處的人士
  • 銅鑼灣ALTO Bar & Grill -- 登龍街18號 V Point 31樓，11月14日下午1時至2時曾身處的人士
  • 中環四季酒店Caprice Bar -- 金融街8號香港四季酒店6樓，11月14日下午4時至下午8時曾身處的人士
  • 旺角Dr Reborn -- 旺角朗豪坊辦公大樓49樓，11月13日下午2時至4時曾身處的人士
  • 北角維港凱悅尚萃酒店 -- 北角邨里1號，11月13日下午7時至11月14日上午11時期間曾身處的人士
  • 佐敦「蝦蝦燒」-- 11月6日下午7時至9時期間曾身處的人士

B. 學校

  • 天水圍天悅邨，東華三院九龍崇德社幼兒園
  • 將軍澳翠嶺峰，博士山(香港) 國際幼稚園－將軍澳
  • 何文田石鼓街9號，聖馬可堂白普理幼稚園
  • 西營盤第三街毓明閣，香港保護兒童會譚杜佩珍日託嬰兒園
  • 青衣邨宜居樓，基督教香港信義會靈工幼兒學校
  • 中區中環中心地下，香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校
  • 沙田西沙路落禾沙里10號，香港李寶椿聯合世界書院，所有年級學生及老師
  • 觀塘寶達邨，秀茂坪天主教小學，三年級學生及老師
  • 九龍塘添福道，嘉諾撒聖家學校(九龍塘)，三年級學生及老師

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責任編輯：吳卓峰

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