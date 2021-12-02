【強制檢測】初步確診患者曾逗留　北角凱悅尚萃酒店、中環譚仔米線等場所納強檢

▲ 北角維港凱悅尚萃酒店等場所，納入強檢名單。（資料圖片）

​政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受檢測。當中因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有12個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環會德豐大廈10樓花旗銀行、中環干諾道中21-22號華商會所大廈譚仔雲南米線、北角維港凱悅尚萃酒店等場所。為謹慎起見，已打疫苗者亦須接受檢測。

另外，9間學校爆發上呼吸道感染，為謹慎起見也被納入強制檢測公告。已打疫苗者會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

12月2日強制檢測公告詳情(須於12月4日或之前接受檢測)：

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

中環花旗銀行（會德豐分行） -- 畢打街20號會德豐大廈10樓，今年11月4日至11月19日曾身處超過一小時的人士

-- 畢打街20號會德豐大廈10樓，今年11月4日至11月19日曾身處超過一小時的人士 九龍灣金滿庭 -- 德福廣場2期6樓603號鋪，11月18日下午6時至9時期間曾身處的人士

-- 德福廣場2期6樓603號鋪，11月18日下午6時至9時期間曾身處的人士 中環尚樓餐廳 -- 威靈頓街97號地下I號鋪，11月18日上午11時至下午1時期間曾身處的人士

-- 威靈頓街97號地下I號鋪，11月18日上午11時至下午1時期間曾身處的人士 尖沙咀「杏」 -- 加拿分道香檳大廈地下6號鋪，11月17日下午8時至10時期間曾身處的人士

-- 加拿分道香檳大廈地下6號鋪，11月17日下午8時至10時期間曾身處的人士 干諾道中譚仔雲南米線 -- 干諾道中21-22號華商會所大廈，11月17日中午至下午2時期間曾身處的人士

-- 干諾道中21-22號華商會所大廈，11月17日中午至下午2時期間曾身處的人士 中環威靈頓街「珺」 -- 威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88六樓，11月11日下午1時至2時曾身處的人士

-- 威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88六樓，11月11日下午1時至2時曾身處的人士 尖沙咀dermes -- 北京道1號22樓，11月11日下午7時至8時曾身處的人士

-- 北京道1號22樓，11月11日下午7時至8時曾身處的人士 銅鑼灣ALTO Bar & Grill -- 登龍街18號 V Point 31樓，11月14日下午1時至2時曾身處的人士

-- 登龍街18號 V Point 31樓，11月14日下午1時至2時曾身處的人士 中環四季酒店Caprice Bar -- 金融街8號香港四季酒店6樓，11月14日下午4時至下午8時曾身處的人士

-- 金融街8號香港四季酒店6樓，11月14日下午4時至下午8時曾身處的人士 旺角Dr Reborn -- 旺角朗豪坊辦公大樓49樓，11月13日下午2時至4時曾身處的人士

-- 旺角朗豪坊辦公大樓49樓，11月13日下午2時至4時曾身處的人士 北角維港凱悅尚萃酒店 -- 北角邨里1號，11月13日下午7時至11月14日上午11時期間曾身處的人士

-- 北角邨里1號，11月13日下午7時至11月14日上午11時期間曾身處的人士 佐敦「蝦蝦燒」-- 11月6日下午7時至9時期間曾身處的人士

B. 學校

天水圍天悅邨，東華三院九龍崇德社幼兒園

將軍澳翠嶺峰，博士山(香港) 國際幼稚園－將軍澳

何文田石鼓街9號，聖馬可堂白普理幼稚園

西營盤第三街毓明閣，香港保護兒童會譚杜佩珍日託嬰兒園

青衣邨宜居樓，基督教香港信義會靈工幼兒學校

中區中環中心地下，香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

沙田西沙路落禾沙里10號，香港李寶椿聯合世界書院，所有年級學生及老師

觀塘寶達邨，秀茂坪天主教小學，三年級學生及老師

九龍塘添福道，嘉諾撒聖家學校(九龍塘)，三年級學生及老師

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：吳卓峰