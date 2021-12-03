【跨年倒數】旅發局跨年演唱會抽獎公布結果　即看抽獎結果【附取票詳情】

▲ 旅發局跨年演唱會抽獎公布結果，即看抽獎結果。【附取票詳情】

旅發局今日（3日）公佈「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動結果，跨年演唱會抽獎活動共吸引超過20萬人參與，將由電腦系統隨機抽出1,500名登記人﹑連同同行者即共3,000名參加者，得獎者會於今日至周日（5日）期間，接獲短訊通知，市民亦可在活動網站查閱結果。

旅發局提醒，每名得獎者及其同行者必須按照主辦單位的指示於2021年12月13日晚上9:00前，一同到九龍ELEMENTS圓方商場水區2樓親身領取獎品，不接受授權代領，而演唱會門票座位於抽獎時已由電腦系統隨機編配，不設揀位，得獎者及同行者毋須急於領取門票。

於領取獎品時，得獎者及其同行者必須證明其已符合資格，包括：

得獎電話短訊

香港身份證正本

香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。得獎者及其同行者同時須分別簽署一份書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

▲ （旅發局提供）

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

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責任編輯：李榮忠