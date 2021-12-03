【新冠肺炎】新增3宗輸入變種病毒個案　包括一名日本船員抵港後無登岸

▲ 新增3宗輸入變種病毒個案，包括一名日本船員抵港後無登岸（資料圖片）

本港今日（3日）新增3宗新冠病毒病確診個案，​新增個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染。個案涉及一男兩女，年齡介乎23至51歲。

個案詳情如下：

第12452宗：23歲女，無病徵，12月1日從韓國經航班OZ721抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，12月1日從韓國經航班OZ721抵港，8月20日及10月1日在韓國接種兩劑復必泰

第12453宗：51歲男，無病徵，為一名船員，12月1日從日本經船隻GLORY SKY抵港，在船上採集的樣本檢測結果呈陽性

第12454宗：28歲女，11月25日發病，12月1日從美國經航班SQ007抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，6月23日及7月14日在香港接種兩劑復必泰

中心表示，初步流行病學調查顯示，船隻GLORY SKY來港進行貨物裝卸，船上約有20名船員，他們進入香港水域後均沒有登岸，抵港後亦沒有本地工作人員曾登船。中心會將該名確診船員送往醫院進行隔離治療，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。

政府昨晚封區檢測，一名28歲女病人初步確診，涉及L452R變異病毒株，其所居住的觀塘安田邨安健樓被列入限制與檢測宣告。截至今日（3日）凌晨1時，約1,100名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。詳情即看【下一頁】

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受檢測。當中因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有12個指明地方被納入強制檢測公告，包括中環會德豐大廈10樓花旗銀行、中環干諾道中21-22號華商會所大廈譚仔雲南米線、北角維港凱悅尚萃酒店等場所。為謹慎起見，已打疫苗者亦須接受檢測。詳情即看【下一頁】

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